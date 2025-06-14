زيلينسكي يأمل ألا يؤدي النزاع الإيراني الإسرائيلي إلى تراجع المساعدات لأوكرانيا

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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في ألا تؤدي الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران إلى خفض المساعدات الغربية لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقد الجمعة لكن بُثّ السبت “نرغب في ألا تنخفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا لهذا السبب. في المرة السابقة، كان هذا عاملا أبطأ المساعدات المقدمة لأوكرانيا”.

وأكد أن “تصعيد الوضع في الشرق الأوسط سيؤدي إلى زيادة المساعدات لإسرائيل”، ربما على حساب أوكرانيا.

كذلك، أشار زيلينسكي إلى أن المساعدات الأوروبية لأوكرانيا “تباطأت” وسط تراجع الدعم الأميركي في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي يقول إنه يريد إيجاد حل للنزاع في أسرع وقت.

وقال إن “تحالف الراغبين يتباطأ (…) وقد أظهر هذا الوضع أن أوروبا لم تقرر بعد بنفسها ما إذا كانت ستدعم أوكرانيا بشكل كامل بدون الولايات المتحدة”.

وأضاف “عندما انضموا (الأوروبيون) بقوة إلى تحالف الراغبين، اكتشفوا عدم وجود رغبة لدى الولايات المتحدة”، معتبرا أن “شكوكا بدأت تظهر” بين حلفاء أوكرانيا الأوروبيين.

ودعا في منشور على منصة إكس السبت أيضا الولايات المتحدة إلى “تغيير لهجتها” تجاه روسيا.

وقال زيلينسكي “في الوقت الحالي، تبدو نبرة الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا تصالحية للغاية. لنكن صادقين: هذا لن يوقف بوتين. ما نحتاجه هو تغيير اللهجة”.

وأكد الرئيس الأوكراني أيضا أن الهجوم الروسي في منطقة سومي (شمال) قد توقف، رغم إعلان روسيا السيطرة على بلدة جديدة هناك في اليوم السابق.

وبحسب زيلينسكي، فإن التوغل الأوكراني في منطقة كورسك الروسية أدى إلى انقسام القوات الروسية التي تهاجم منطقة سومي إلى قسمين و”منعها من التقدم بشكل أعمق” نحو العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه.

تنتشر القوات الروسية حاليا على بعد عشرين كيلومترا تقريبا من مدينة سومي، وأعلنت السبت أيضا السيطرة على بلدة زيليني كوت في منطقة دونيتسك (شرق).

ونفى الرئيس الأوكراني أن تكون قوات موسكو دخلت إلى مدينة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق) التي أعلنت أنها ستهاجمها في بداية حزيران/يونيو.

وكشف أن أوكرانيا “تعمل على إمكانية إنتاج الصواريخ البالستية بكميات كبيرة”، دون إعطاء تفاصيل.

بور-اسي/ح س/غ ر