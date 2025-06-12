زيلينسكي يأمل إقناع ترامب خلال قمة مجموعة السبع بفرض عقوبات على روسيا

afp_tickers

6دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس أنه يأمل في إقناع نظيره الأميركي دونالد ترامب بفرض عقوبات على روسيا فيما وصلت محادثات السلام بين كييف وموسكو إلى طريق مسدود.

وأعرب ترامب من جهته الخميس عن استياء حيال موسكو وكييف لعدم توصّلهما إلى اتفاق يضع حدا للحرب.

وقال لصحافيين في البيت الأبيض “أشعر باستياء كبير حيال روسيا، لكني مستاء أيضا من أوكرانيا، لأني أعتقد أنه كان يمكن التوصل إلى اتفاقات”، مضيفا أن ما يصل إلى ستة آلاف شخص يموتون كل أسبوع في الحرب، بما في ذلك مدنيون “يصابون بضربات صاروخية”.

تزامنا، تبادلت روسيا وأوكرانيا الخميس دفعة جديدة من أسرى الحرب في إطار عملية تبادل واسعة تشكل التقدم الملموس الوحيد الناتج عن مفاوضات جمعتهما في الثاني من حزيران/يونيو في إسطنبول في تركيا.

ومنذ أسابيع، تطالب أوكرانيا الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا، معتبرة أنها الطريقة الوحيدة لدفع الكرملين إلى تقديم تنازلات تفضي إلى حل النزاع الذي اندلع جراء الغزو الروسي في العام 2022.

وأعرب زيلينسكي الخميس عن أمله في التحدث مع ترامب على هامش قمة مجموعة السبع التي تُعقد في كندا من الأحد إلى الثلاثاء، بهدف الحصول على “موافقة” منه على فرض مزيد من القيود على موسكو.

وأعلن زيلينسكي أنه سيطرح فكرة “فرض عقوبات شديدة لإنهاء تمويل هذه الحرب أو تقليصه”، وسيدعو إلى “حوار” بين الأوكرانيين والأوروبيين والأميركيين “لإيجاد أرضية مشتركة” بشأن “تطبيق هذه العقوبات الصارمة” ضد روسيا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، سعى ترامب للتقارب مع روسيا، ولم يستجب لدعوات أوكرانيا ودول أوروبية إلى فرض مزيد من العقوبات الأميركية على موسكو، معتبرا أن مثل هذا الإجراء قد “يعيق” الاتفاق بين الطرفين المتحاربين.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة إلى كييف الخميس أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 1,9 مليار يورو لدعمها في مواجهة روسيا.

لكن بيستوريوس أفاد بأن برلين لا تعتزم تسليم كييف صواريخ “توروس” بعيدة المدى، فيما تؤكد أوكرانيا حاجتها إليها لمواجهة الهجمات الروسية اليومية.

– “هذا حيّ” –

ميدانيا، أعلنت كييف وموسكو إنجاز عملية تبادل جديدة لأسرى الحرب الخميس.

ولم تحدد كييف أو موسكو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم خلال العملية وهي الثالثة من نوعها هذا الأسبوع وتندرج في إطار اتفاق توصل إليه الطرفان خلال محادثات مباشرة في إسطنبول في مطلع حزيران/يونيو.

واتفق الطرفان الأسبوع الماضي على إطلاق كل منهما سراح أكثر من ألف أسير، جميعهم جرحى أو دون الخامسة والعشرين، وإعادة جثث مقاتلين قضوا في الحرب.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو قصيرا يظهر الجنود الروس المفرج عنهم حاملين العلم الروسي.

وفي الجانب الأوكراني، استقبل أفراد عائلات جنود مفقودين الأسرى المفرج عنهم بالدموع، محاولين الحصول على أخبار عن أقاربهم، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

ووصل الجنود الجرحى في سيارات إسعاف، ثم نقل بعضهم ممن بترت أطرافهم على كراسي.

ونظر أحد هؤلاء الجنود إلى صور المفقودين التي رفعها أقاربهم، وقال عندما وقع نظره على إحداها “هذا حيّ”.

وتعد عمليات تبادل الأسرى النتيجة الملموسة الوحيدة لجولتي محادثات السلام اللتين عقدتا في اسطنبول ورفضت خلالهما روسيا الدعوات إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار وطالبت أوكرانيا بالتخلي عن أجزاء كبيرة من أراضيها وعن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وتمّت أول مرحلتين للتبادل الاثنين والثلاثاء فيما أعادت روسيا الأربعاء جثث 1212 عسكريا أوكرانيا قتلوا في معارك منذ بدء الغزو الروسي، واستعادت جثث 27 من جنودها قتلوا في الحرب.

– “دبلوماسية الضغط” –

وتجري هذه التبادلات فيما تستمر المعارك على الجبهة حيث تتقدم القوات الروسية في منطقة سومي في شمال أوكرانيا. وتحتل روسيا حوالي 20% من أراضيها.

وأدّت ضربات نفذتها روسيا بطائرات مسيّرة ليل الأربعاء الخميس إلى جرح 14 شخصا في مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا وتسبّبت بحرائق في مبان سكنية وتعليمية.

وليل الثلاثاء الأربعاء كانت ضربات روسية أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو ستين آخرين في خاركيف.

في روسيا، قُتل الخميس طفل يبلغ عامين بهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة بيلغورود الحدودية، بحسب السلطات المحلية.

ورغم وصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود، أكّد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا الخميس أن بلاده تسعى لإنهاء الحرب مع روسيا “هذا العام” مكررا الدعوة لزيادة “الضغط الاقتصادي” و”العسكري”على موسكو.

وقال “دبلوماسية التهدئة لا تنجح مع روسيا… حان الوقت لدبلوماسية الضغط”.

بور/س ح/ح س