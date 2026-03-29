زيلينسكي يبحث فرص إقامة شراكة أمنية مع العاهل الأردني

كييف 29 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث اليوم الأحد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فرص إقامة شراكة أمنية، وذلك في إطار جهوده لتعزيز العلاقات الدفاعية مع دول المنطقة وسط تصاعد التوتر بشأن حرب إيران.

وأضاف زيلينسكي عبر تيليجرام “ناقشنا إمكان إقامة شراكة في المجال الأمني، بالإضافة إلى الوضع العام في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج”.

ويسعى زيلينسكي للحصول على دعم دول الخليج لحرب أوكرانيا في مواجهة روسيا، في ظل غموض يكتنف مصير المساعدات العسكرية الغربية لبلاده، وصعوبة تواجهها كييف في تغطية عجز ميزانيتها وتمويل إنتاج الأسلحة محليا.

وعرضت كييف خبرتها في مجال الدفاع الجوي وتكنولوجيا الطائرات المسيرة على دول المنطقة التي تسعى إلى التصدي لهجمات إيرانية.

وكتب زيلينسكي “من واقع خبرتنا، نعلم أنه من دون نظام موحد، يستحيل ببساطة توفير حماية كاملة للأفراد والبنية التحتية الحيوية”.

وأضاف أن أوكرانيا تملك نظاما كهذا، إذ “اضطررنا خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات إلى التصدي لغارات روسية متواصلة، ومنها باستخدام طائرات مسيرة إيرانية”.

وأوضح أن أوكرانيا تعرض خبرتها على أمل أن “يساعدنا من نوجه إليهم هذا المقترح في تعزيز قدراتنا”.

ووافقت أوكرانيا أمس السبت على التعاون في قطاع الدفاع مع الإمارات وقطر بعد زيارة زيلينسكي للبلدين. وزار زيلينسكي أيضا السعودية خلال الأسبوع الماضي.

(إعداد دعاء محمد وأحمد هشام ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)