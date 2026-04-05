زيلينسكي يزور سوريا في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية إقليميا
5 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه وصل إلى العاصمة السورية دمشق لإجراء محادثات، في إطار جهوده الدبلوماسية المستمرة في الشرق الأوسط من أجل التعاون الأمني والاقتصادي في أعقاب الحرب مع إيران.
وهذه أول مرة يزور فيها زيلينسكي سوريا منذ عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في نهاية العام الماضي بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024.
