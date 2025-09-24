The Swiss voice in the world since 1935
زيلينسكي يعلن استعادة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وسوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا وسوريا استعادتا العلاقات الدبلوماسية رسميا يوم الأربعاء، بعدما التقى رئيسا البلدين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقطعت أوكرانيا علاقاتها مع سوريا في يونيو حزيران من عام 2022 بعد أن اعترفت حكومة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد باستقلال مساحات شاسعة من أوكرانيا عقب الغزو الروسي الشامل.

وعملت أوكرانيا على التواصل مع السلطات السورية الجديدة منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول 2024. وظل الأسد لسنوات حليفا قويا لروسيا وسمح لموسكو بترسيخ وجود عسكري على أراضي بلاده.

وكتب زيلينسكي على تيليجرام بعد إعلانه عن استعادة العلاقات الدبلوماسية “إننا سعداء بهذه الخطوة المهمة، ومستعدون لدعم الشعب السوري في طريقه نحو الاستقرار”.

وأرسل زيلينسكي وزير خارجيته إلى دمشق في ديسمبر كانون الأول الماضي لإجراء محادثات مع القيادة السورية الجديدة، وحثها على إنهاء الوجود الروسي على أراضيها ووعد بإرسال شحنات من المساعدات الغذائية.

وعبرت القيادة السورية عن أملها في بناء علاقات وثيقة مع كييف.

وتبذل روسيا، التي منحت الأسد حق اللجوء، جهودا كبيرة لبناء علاقات مع الحكومة السورية الجديدة وأرسلت وفدا موسعا برئاسة مسؤول كبير في قطاع الطاقة لزيارة البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن سوريا تستحق دعما دوليا أقوى.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)

