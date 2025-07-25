زيلينسكي يعلن بدء محادثات للبحث في لقاء محتمل مع بوتين

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مفاوضين من كييف وموسكو بحثا في إمكان إجراء لقاء مباشر بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي لصحافيين بينهم مراسلون من وكالة فرانس برس الجمعة “نحتاج إلى إنهاء الحرب الذي يبدأ على الأرجح بلقاء بين القادة” مضيفا “خلال مباحثات معنا بدأوا بمناقشة الأمر. هذا بحد ذاته تقدم باتجاه صيغة ما للقاء” محتمل.

جعلت أوكرانيا من هذا اللقاء الذي ترغب في مشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه، هدفا للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الغزو الروسي المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أما فلاديمير بوتين، فقد أشار إلى أنه لن يكون مستعدا لهذه القمة إلا في “المرحلة الأخيرة” من المفاوضات، التي لم تسفر حتى الآن عن أي نتيجة.

وخلال الجولة الثالثة من المفاوضات في إسطنبول الأربعاء، اقترح رئيس الوفد الأوكراني رستم أومروف عقد الاجتماع بحلول نهاية آب/أغسطس، بما يتوافق مع مهلة 50 يوما حددها ترامب لفلاديمير بوتين لحل النزاع أو مواجهة عقوبات صارمة.

مع ذلك، لا يبدو الجانب الروسي متفائلا بإمكانية عقد اجتماع وشيك، متحدثا عن تباين كبير في المواقف.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي قوله “يجب التحضير للاجتماع بعناية. حينها فقط سيكون ذا معنى”.

في الأثناء، تواصل روسيا التقدم ببطء على الجبهة، حيث قال الرئيس الأوكراني “إنهم يحاولون بالفعل تحقيق اختراق. لكنهم لم يحققوا أي اختراقات كبيرة”

بور/ص ك/غ ر