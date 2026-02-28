ستارمر: القوات البريطانية تنضم إلى “العمليات الدفاعية الإقليمية”

من سام تاباهريتي

لندن 28 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت إن القوات والطائرات الحربية البريطانية تشارك في جهود دفاعية منسقة لحماية مصالح البلاد وحلفائها، لكنها لا تشارك في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

واستهدفت الهجمات كبار قادة إيران، مما أدخل الشرق الأوسط في صراع جديد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سينهي تهديدا أمنيا لواشنطن ويمنح الإيرانيين فرصة للإطاحة بحكامهم.

وقال ستارمر في بيان مصور نشر على منصة إكس “قواتنا تعمل، والطائرات البريطانية تحلق في السماء اليوم في إطار عمليات دفاعية منسقة في المنطقة لحماية شعبنا ومصالحنا وحلفائنا، كما فعلت بريطانيا سابقا، وفقا للقانون الدولي”.

وأضاف “عززنا حماية القواعد والأفراد البريطانيين إلى أعلى مستوى”.

ولم ترد الحكومة على طلب للتعليق حول تفاصيل “العمليات الدفاعية”.

وأكد ستارمر أنه لا يتعين السماح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية، وأن ضمان ذلك يظل أولوية لبريطانيا وحلفائها.

* ستارمر: إيران بوسعها إنهاء هذا الصراع الآن

أعاد ستارمر التأكيد على أن بريطانيا لم تشارك في الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران في وقت سابق من اليوم، لكنه أشار إلى أن “النظام في إيران بغيض حقا”.

وتحدث ستارمر مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني عقب اجتماع للجنة الحكومية للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات (كوبرا) في وقت سابق من اليوم في إطار سلسلة اتصالات مع الحلفاء.

وفي بيان مشترك، ندد القادة بشدة “بالهجمات الإيرانية على دول المنطقة”، كما دعوا إلى استئناف المفاوضات وحثوا القيادة الإيرانية على السعي إلى التوصل لحل عبر التفاوض.

وقال ستارمر في البيان المصور إن من الضروري نزع فتيل التصعيد لتجنب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وأضاف أن إيران بوسعها إنهاء الصراع الآن.

وأضاف “عليهم الكف عن شن مزيد من الضربات والتخلي عن برامج أسلحتهم ووقف العنف والقمع المروعين ضد الشعب الإيراني، الذي يستحق أن يقرر مصيره، بما يتماشى مع موقفنا الثابت”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت الحكومة بيانا يحذر من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كما حثت المواطنين على اللجوء إلى دول الخليج، وذلك بعد نقل موظفي السفارة من تل أبيب إلى موقع آخر في إسرائيل أمس الجمعة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير سها جادو)