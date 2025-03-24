ستارمر وترامب بحثا التقدم في اتفاقية التجارة بين البلدين

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بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر “التقدم” المحرز في اتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب، وفقا لمكتب الحكومة في داونينغ ستريت الاثنين.

وأفاد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الزعيمين أجريا في وقت متأخر الأحد، “نقاشًا موجزا للوقوف على التقدم المحرز… فيما يتعلق باتفاقية الازدهار الاقتصادي”.

ويأتي هذا وسط تقارير إعلامية بريطانية تفيد بأن الحكومة تدرس إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترامب.

ولم يصرح المتحدث باسم رئيس الوزراء ما إذا كان خفض ضريبة الخدمات الرقمية قد طُرح خلال المكالمة، لكنه قال إن المملكة المتحدة لن تبرم سوى اتفاق “يصب في المصلحة الوطنية”.

وأضاف “سنواصل ضمان دفع الشركات حصتها العادلة من الضرائب، بما في ذلك الشركات العاملة في القطاع الرقمي”.

تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة. وتتجاوز الاستثمارات المتبادلة بينهما 1,2 تريليون جنيه إسترليني.

كانت بريطانيا تأمل في توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة عند خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020، لكن المحادثات سرعان ما انهارت.

ويعتقد الآن أن المسؤولين يناقشون اتفاقية أصغر بكثير، ربما مصممة لقطاعات محددة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

مهك/شي/ص ك