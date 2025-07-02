سجن رسام كاريكاتير تركي على ذمة المحاكمة بعد رسم وُصف بأنه إساءة لنبيين

2دقائق

أنقرة (رويترز) – أمرت محكمة تركية يوم الأربعاء بسجن رسام الكاريكاتير دوان بهليفان وثلاثة آخرين على ذمة المحاكمة بعد أن أثار رسم في مجلتهم الساخرة غضبا بين المحافظين المتدنيين وإدانة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

ووفقا لوثيقة قضائية، يواجه بهليفان تهمتي “التحريض على الكراهية والعداوة” و”إهانة الرئيس”، وهو ما ينفيه رسام الكاريكاتير. وقال وزير العدل يلماز تونج إن المتهمين الأربعة اعتقلوا.

وبدا الرسم الساخر، الذي نشرته مجلة ليمان بعد وقت قصير من انتهاء الحرب بين إسرائيل وإيران، وكأنه يصور النبيين محمد وموسى وهما يتصافحان في السماء بينما تتطاير الصواريخ في الأسفل في مشهد يشبه الحرب.

ووصف أردوغان أمس الثلاثاء الرسم الكاريكاتوري لمجلة ليمان بأنه “استفزاز حقير” وتوعد بمحاسبة “من يُظهرون عدم احترام لنبينا وغيره من الأنبياء أمام القانون”. ووصف حزب العدالة والتنمية الحاكم الرسم بأنه جريمة كراهية معادية للإسلام.

وفي وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز، نفى بهليفان استهداف شخصيات دينية قائلا إن الاسمين شائعا الاستخدام وإنهما يمثلان ضحايا حرب عاديين. وقال “لو كنت أشير إلى النبيين، لاستخدمت تعبيرا مثل ‘نبي'”.

وأضاف أن “الرسم يمثل دعوة للسلام”.

وأحيل ثلاثة موظفين آخرين في ليمان، وهم مدير التحرير ومصمم الرسوم والمدير الإداري، إلى المحكمة بتهم مماثلة لتلك التي يواجهها بهليفان.

واعتذرت مجلة ليمان للقراء الذين شعروا بالإساءة، وقالت إن الكاريكاتير أسيء فهمه. وذكرت أن بهليفان سعى إلى تصوير معاناة المدنيين في زمن الحرب، وأنه لم تكن هناك أي نية للإساءة للإسلام.