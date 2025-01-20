مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

سعر البتكوين يسجل مستوى قياسيا جديدا بتخطيه 109 آلاف دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

  سجل سعر عملة البتكوين الرقمية الإثنين رقما قياسيا بتخطيه 109 آلاف دولار، مع استعداد دونالد  ترامب، الذي أشار إلى خطط لتحرير قطاع العملات المشفرة، لأداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة. 

وارتفع سعر عملة البيتكوين ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 109241 دولارا قبل حفل تنصيب ترامب.

ومنذ فوز ترامب بالانتخابات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر زادت قيمة العملة المشفرة، مع تخطيها عتبة المئة ألف دولار للمرة الأولى في كانون الاول/ديسمبر.

وأتى هذا ا بعيد إعلان ترامب أنّه سيعيّن فور توليّه منصبه المحامي الجمهوري بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية.

وكان ترامب وصف العملات الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر بالكامل في هذا الشأن، حتّى إنه أطلق عملته الرقمية الخاصة، متعهّدا جعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبتكوين والعملات الرقمية”.

وترتكز البتكوين التي ولدت في العام 2008 وكان الغرض منها في البداية التهرّب من رقابة المؤسسات المالية التقليدية، على تقنية “سلسلة الكتل” التي تقوم مقام سجّل افتراضي غير قابل للتزوير يحفظ أثر كلّ الصفقات المبرمة. 

وتسعى الهيئات الناظمة إلى سدّ الثغرات القانونية المحيطة بهذه الأصول الرقمية التي غالبا ما كانت موضع جدل وما زالت تعتبر من الوسائل المستخدمة لغسل الأموال أو الاحتيال على أفراد.

زاب/شي/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
30 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية