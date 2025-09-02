The Swiss voice in the world since 1935
سعر الذهب يحطم رقما قياسيا جديدا بتخطيه 3500 دولار للأونصة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حطّم سعر الذهب في مستهلّ التعاملات الآسيوية الثلاثاء رقما قياسيا جديدا ببلوغه 3501,59 دولارا للأونصة، متجاوزا بذلك رقمه القياسي السابق المسجّل في نيسان/أبريل والذي بلغ يومها 3500,10 دولار للأونصة.

ويقبل المستثمرون على شراء المعدن الأصفر كملاذ آمن بدلا من الدولار بسبب تزايد احتمالات أن يخفض المصرف المركزي الأميركي أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر وكذلك أيضا بسبب مخاوفهم بشأن استقلالية هذه المؤسسة النقدية.

ولم يبتّ القضاء الأميركي بعد بمصير عضوة مجلس حكام البنك المركزي الأميركي ليزا كوك التي أمر الرئيس دونالد ترامب بإقالتها في خطوة تهدّد استقلالية هذه المؤسسة التي يطالبها الرئيس الجمهوريي بخفض أسعار الفائدة.

وإزاء الوضع الراهن للاقتصاد الأميركي المتعثر، يتوقع المستثمرون أن يخفض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماعه المقبل يومي 16 و17 أيلول/سبتمبر.

ويؤدّي خفض سعر الفائدة إلى إضعاف الدولار وعوائد السندات التي تعتبر على غرار الذهب ملاذات آمنة، وبالتالي فإنّ المستثمرين يتجهون في هذه الحالة نحو المعدن الثمين.

ومنذ بداية العام، ارتفع سعر المعدن الأصفر بنحو الثلث مدفوعا بحالة انعدام اليقين الجيوسياسي (الحربان المتواصلتان في أوكرانيا وغزة) والحرب التجارية التي يخوضها الرئيس ترامب.

بور/بم

