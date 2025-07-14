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سعر قياسي جديد لعملة بتكوين عند 123 الف دولار

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تجاوزت عملة البتكوين الاثنين عتبة 120 ألف دولار للمرة الأولى مدفوعة بآمال القطاع في تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

ارتفع سعر البتكوين، أكبر عملة مشفرة، إلى 123205,09 دولارات أميركية في سوق الصرف. وتجاوز سعر إيثريوم، ثاني أغلى عملة مشفرة بعد البتكوين، الثلاثة آلاف دولار.

من المقرر أن يدرس مجلس النواب الأميركي ثلاثة مشاريع قوانين رئيسية خلال أسبوع سمي “أسبوع العملات المشفرة”: “قانون جينيوس” (GENIUS) للعملات المستقرة و”قانون كلاريتي” (CLARITY) لبنية سوق العملات المشفرة و”قانون مراقبة الدولة لمكافحة العملات الرقمية للبنوك المركزية” (SURVEILLANCE) لحظر العملات الرقمية للبنوك المركزية.

وقالت سوزانا ستريتر من هارغريفز لانسداون إن “ترامب كان من أشدّ المدافعين عن العملات الرقمية، ويبدو أن وعوده ستترجم قانونا”. وأضافت “قد يُشجّع ذلك المزيد من الشركات والمؤسسات المالية على حيازة” عملات رقمية.

وأوضحت أن “المضاربين يتهافتون على العملات المشفرة بسبب المخاوف من الوضع المالي غير المستدام في الولايات المتحدة وتراجع سمعة الدولار”.

في الأسابيع الأخيرة استفادت عملة البتكوين أيضا من “التدفقات المالية إلى صناديق الاستثمار المتداولة” وهي منتجات استثمارية يتطور سعرها بناء لأداء هذه الأصول المشفرة، “والاستثمارات المؤسسية الجديدة” كما يقول بوب سافاج المحلل في بنك نيويورك ميلون.

لول/ليل/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية