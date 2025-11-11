سعودي متهم بتنفيذ عملية دهس في سوق ميلادي بألمانيا يقول إنه “مضرب عن الطعام”

afp_tickers

3دقائق

قال سعودي يحاكم في ألمانيا بتهمة تنفيذ هجوم مميت بسيارة على سوق ميلادي العام الماضي، الثلاثاء، إنه بدأ إضرابا عن الطعام.

واعترف طالب جواد العبد المحسن، وهو طبيب نفسي يبلغ 51 عاما، بقيادة سيارة دفع رباعي مستأجرة واقتحام سوق ميلادي في مدينة ماغدبورغ (شرق) في 20 كانون الأول/ديسمبر، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقال الثلاثاء في اليوم الثاني من المحاكمة التي أدلى فيها أحيانا بتصريحات متضاربة، إنه بدأ إضرابا عن الطعام من دون تقديم تفسير واضح للسبب.

وقال للمحكمة “أنا مضرب عن الطعام منذ أمس (الإثنين)، وأريد الاستمرار في ذلك لثلاثة أسابيع”.

ورأى القاضي ديرك ستيرنبرغ أنه بما أن عبد المحسن أدلى بمرافعة افتتاحية، فإن المحاكمة يمكن أن تستمر في غيابه إذا كان إضرابه عن الطعام يمنعه من الحضور إلى المحكمة.

وقال ستيرنبرغ للمتهم “الأمر متروك لك في ما إذا كنت ترغب في المشاركة في الإجراءات أم لا”.

وبدأت المحاكمة الإثنين مع اتهام النيابة العامة عبد المحسن بالتخطيط “لقتل عدد كبير من الناس”، بدافع الغضب من “إهانات مفترضة واستياء”.

كما أدلى عبد المحسن، وهو معاد للإسلام ومؤيد لآراء اليمين المتطرف ونظريات المؤامرة المتطرفة، بمرافعة تمهيدية الاثنين قال فيها “أنا من قاد السيارة”.

لكنه لم يُبدِ أي ندم، وتضمن الجزء المتبقي من مرافعته إلى حد كبير تصريحات غير مترابطة وغير منطقية حول سياسيين والعنف ضد المرأة في السعودية ومواضيع دينية، واتهامات بأن شرطة ماغدبورغ تتستر على الحقيقة.

وكان هجوم بشاحنة استهدف سوقا ميلاديا في برلين عام 2016.

وألغت بعض المدن هذا التقليد الشتوي بسبب تكلفة إجراءات مكافحة الإرهاب.

وقالت رئيسة بلدية ماغدبورغ سيمون بوريس الاثنين في اجتماع للمجلس ،إن سلطات المقاطعة رفضت منح الإذن لفتح سوق عيد الميلاد في المدينة في الوقت الحالي لأسباب أمنية.

ومن المتوقع أن تستمر محاكمة عبد المحسن حتى شهر آذار/مارس على الأقل.

ويواجه ست تهم بالقتل و338 تهمة بالشروع في القتل، ويواجه عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانته.

بور-جسك/غد/رض