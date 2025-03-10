سفارة الإمارات في اليابان تنظم مبادرة إفطار الصائم في فوكوكا

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نظمت سِفَارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى اليابان مبادرة إفطار الصائم في مسجد فوكوكا، مركز النور الإسلامي، في محافظة فوكوكا اليابانية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

وذكرت الوكالة أنّ المبادرة التي جاءت بمساهمة من الهلال الأحمر الإماراتي شملت أيضا توزيع التمور الإماراتية من السِّفَارة على الصائمين.

وتستمر مبادرة إفطار الصائم بالتعاون بين السِّفَارة والهلال الأحمر الإماراتي، على مدى شهر رمضان في المسجد بحضور أفراد الجالية المسلمة في مدينة ومحافظة فوكوكا وبينهم عدد من اليابانيين المسلمين.

تأسس مسجد فوكوكا، مركز النور الإسلامي الثقافي، في عام 2014 ويشرف على النشاطات الإسلامية باختلاف أنواعها ضمن هذه المحافظة المطلة على بحر اليابان.