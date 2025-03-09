سفن روسية وصينية في إيران للمشاركة في مناورات عسكرية

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تجري القوات البحرية لإيران وروسيا والصين مناورات عسكرية قبالة السواحل في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية من أجل “تعزيز الأمن الإقليمي”، وفق ما ذكرت وكالتا أنباء الأحد.

وكانت هذه الدول قد أجرت مناورات مشتركة في المنطقة خلال السنوات الماضية انطلاقاً من رغبتها المشتركة في مواجهة ما تصفه بـ”الهيمنة الأميركية”.

وذكرت وكالة “تسنيم” للأنباء أن المناورات “ستبدأ الثلاثاء في ميناء تشابهار” المطل على خليج عُمان في جنوب شرق إيران، دون أن تحدد مدتها.

وذكرت وكالة “إرنا” الرسمية، من جانبها، أن الاثنين هو موعد بدء هذه المناورات التي أطلق عليها “الحزام الأمني 2025”.

وأشارت إلى أن “سفنا قتالية وداعمة للقوات البحرية الصينية والروسية وسفن الجيش الإيراني وبحرية الحرس الثوري” ستشارك في المناورات.

وتجري التدريبات “في المنطقة الشمالية من المحيط الهندي” وتهدف إلى “تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة”، بحسب الوكالة.

وستحضر التدريبات بصفة مراقب كل من أذربيجان وجنوب إفريقيا وسلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات وسريلانكا.

وقالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين ستنشر “مدمّرة وسفينة إمداد”.

وسبق للجيش الإيراني أن أجرى مناورات عسكرية في هذه المنطقة في شباط/فبراير “لتعزيز القدرات الدفاعية ضد أي تهديد”.

اب/ريم/كام