سفينة ترفع العلم الهولندي لا تزال مشتعلة بعد هجوم في خليج عدن وإجلاء الطاقم

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي‭/‬لندن (رويترز) – قالت البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر (أسبيدس) والشركة المشغلة لسفينة الشحن (مينيرفاجراخت) التي ترفع علم هولندا إن النيران لا تزال مندلعة على متن السفينة التي جنحت في خليج عدن بعد هجوم بقنبلة أسفر عن إصابة اثنين من البحارة واستلزم إجلاء الطاقم.

ولم يتضح ما إذا كان الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن استهدفوا السفينة. ويهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر منذ عام 2023، قائلين إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة.

وفي حال تأكيد أنه هجوم من جماعة الحوثي، فسيكون الأول من نوعه على سفينة تجارية منذ الأول من سبتمبر أيلول.

وقالت شركة سبليتهوف المشغلة للسفينة ومقرها أمستردام إن مينيرفاجراخت كانت تبحر قبالة سواحل جيبوتي وعلى متنها طاقم من 19 فردا ومن دون حمولة عندما وقع الانفجار.

وأضافت الشركة في بيان “مينيرفاجراخت تعرضت لأضرار جسيمة”، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم تم إجلاؤهم بأمان وأنها تعمل مع سلطات وخبراء دوليين من أجل إنقاذ السفينة.

وقالت بعثة أسبيدس البحرية يوم الثلاثاء إن معظم أفراد الطاقم، بمن فيهم أحد البحارَين المصابَين لكن حالته مستقرة، تم نقلهم إلى فرقاطتين يونانية وفرنسية.

وتم إجلاء عضو الطاقم الآخر الذي أُصيب بجروح خطيرة بواسطة طائرة هليكوبتر ووصل جميع أفراد الطاقم إلى جيبوتي.

(تغطية صحفية جوناثان سول ونيرة عبد الله ورينيه مالتيزو – إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

