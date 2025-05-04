سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون قرب مطار بن جوريون في إسرائيل

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من مصطفى أبو غنية

مطار بن جوريون (إسرائيل) (رويترز) – سقط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه إسرائيل يوم الأحد قرب مطار بن جوريون، المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وأدى سقوط الصاروخ إلى تصاعد عمود من الدخان إلى السماء وأثار الذعر بين الركاب في مبنى المسافرين.

وأعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي. وكثفوا إطلاق الصواريخ على إسرائيل في الآونة الأخيرة قائلين إن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

واستعرض يائير هتسروني القائد الكبير في الشرطة الإسرائيلية أمام الصحفيين حفرة ناجمة عن سقوط الصاروخ، الذي قالت سلطات المطار إنه سقط بجانب طريق قرب مرأب سيارات تابع لمبنى المسافرين رقم 3.

وقال هتسروني “يمكنكم رؤية المشهد خلفنا هنا مباشرة، حدثت حفرة قطرها عشرات الأمتار وعمقها عشرات الأمتار أيضا”، مضيفا أنه لم تقع أضرار جسيمة.

وفي بيان عقب الهجوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “من يؤذينا سيلحق به سبعة أمثال ما ألحقه بنا من أذى”.

وذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع وزراء الأمن ومسؤولي الدفاع يوم الأحد لبحث كيفية الرد.

اعترضت أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية معظم عمليات إطلاق الصواريخ من اليمن، باستثناء ضربة أصابت تل أبيب العام الماضي. وقال الجيش إنه يحقق فيما حدث مع واقعة اليوم الأحد التي تسببت في انطلاق صفارات الإنذار في أنحاء وسط إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب الرئيسية القريبة.

وسمع مراسل رويترز في المطار، الواقع بين تل أبيب والقدس، دوي صفارات الإنذار وشاهد الركاب يركضون نحو الغرف الآمنة.

ونشر عدة أشخاص في المطار مقاطع مصورة التقطوها بهواتفهم الذكية تُظهر تصاعد عمود من الدخان الأسود ظاهر للعيان في مكان قريب خلف طائرات متوقفة ومباني المطار. ولم تتحقق رويترز من صحة المقاطع.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بنقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى، بينهم رجل تعرض لإصابات من طفيفة إلى متوسطة في أطرافه وامرأتان مصابتان بجروح طفيفة في الرأس.