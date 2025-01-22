سكان غزة الحزانى يستخرجون جثث أحبائهم من تحت الأنقاض لدفنها في قبور

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من نضال المغربي وداود أبو الكاس

القاهرة/غزة (رويترز) – ربما سكت صوت السلاح في غزة، لكن معاناة محمود أبو ضلفة لم تنته بعد مع قيامه بالبحث عن جثث زوجته وأطفاله الخمسة الموجودة تحت أنقاض منزله منذ الشهور الأولى للحرب.

وقال أبو ضلفة إن زوجته وأطفاله قتلوا ضمن 35 فردا من عائلته الأكبر في غارة جوية إسرائيلية طالت المبنى في ضاحية الشجاعية بمدينة غزة في ديسمبر كانون الأول 2023، ولم ينتشل إلا ثلاث جثث مع استمرار القصف.

وقال أبو ضلفة لرويترز “لسه أنا ولادي تحت الردم، حاولت إن أنا أطلعهم، وجاني الدفاع المدني حاول، فصعوبة الدمار وإنه لا يوجد عندنا إمكانيات إنه يقدر يطلع يستخرج من الشهدا، صعوبة كتير… بدها معدات تقنية كتير”.

وأردف يقول “استشهدت زوجتي مع أولادي، ولادي خمسة، تلات بنات وولدين، وعندي كان تلات توائم”.

وانتشل الدفاع المدني الفلسطيني والطواقم الطبية نحو 200 جثة منذ دخول وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الأحد لتقف الحرب التي استمرت 15 شهرا وأسفرت عن مقتل أكثر من 47 ألف شخص في غزة.

وأضاف أبو ضلفة “بتمنى إنه أنا أقدر أطلعهم وأعملهم قبر، هذا إللي بدي إياه من كل الدنيا، ما بديش يعملوا لي بيت، بدي أنا يعملوا لي قبر إلهم وخلاص إنه أطلعهم وأعملهم قبر”.

واندلعت الحرب في غزة عندما شن مقاتلو حماس هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 أشارت إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة لا يزال 94 منها في غزة.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن عمليات الإنقاذ واجهت تحديات بسبب نقص معدات الحفر والآلات الثقيلة، مضيفا أن إسرائيل دمرت العديد من مركبات الجهاز وقتلت مئة على الأقل من موظفيه.

ويقدر بصل أنه لم يتم انتشال جثث نحو 10 آلاف فلسطيني قُتلوا في الحرب.

وأظهر تقييم للأضرار أجرته الأمم المتحدة ونشرته هذا الشهر أن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض الناجمة عن القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتتكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.