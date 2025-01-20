سكان غزة يبحثون عن قتلى تحت الأنقاض في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار

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من حاتم خالد ومحمد سالم ونضال المغربي

غزة/القاهرة (رويترز) – بدأ الفلسطينيون يوم الاثنين البحث عن آلاف من سكان قطاع غزة يُعتقد أنهم دُفنوا تحت الأنقاض وذلك في اليوم الثاني من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

في الوقت ذاته أعرب السكان عن صدمتهم إزاء الدمار الهائل الذي حل بالقطاع جراء الحرب التي شنتها إسرائيل على مدار 15 شهرا وتسببت في تأجيج الوضع بالشرق الأوسط.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد مع إطلاق سراح ثلاث إسرائيليات من الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل الإفراج عن 90 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية وذلك في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

والآن بدأ الاهتمام يتحول إلى إعادة بناء القطاع الساحلي الذي دمره الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وبحسب إحصاءات إسرائيلية، أدى هجوم حماس إلى مقتل 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة. ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسببت الحرب التي تلت الهجوم في مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل “نبحث عن جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن”.

وأضاف “عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا”.

وفقد أحد النازحين ويدعى محمد جمعة شقيقه وابن شقيقه في الحرب.

وقال “كانت صدمة كبيرة والجلطات لا تعد ولا تحصى بما حدث في بيوتهم لإنه دمار.. دمار شامل. لا بتقولي زلزال ولا بتقولي طوفان، لا..لا اللي صار حرب إبادة”.