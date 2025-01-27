سكان قطاع غزة يتدفقون نحو الشمال بعد تجاوز أزمة تتعلق برهينة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى شمال قطاع غزة يوم الاثنين بعد أن بدأت إسرائيل الانسحاب من ممر رئيسي عقب موافقة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تسليم الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود ورهينتين أخريين.

وتدفق الناس نحو الشمال سيرا على الأقدام على طريق يمتد بمحاذاة البحر المتوسط، وبعضهم يحملون الأطفال الرضع أو حزما من الأمتعة على أكتافهم.

وقالت أم محمد علي التي كانت تسير ضمن حشد كبير يمتد على مسافة عدة كيلومترات ويتحرك ببطء على الطريق الساحلي “كأني ولدت من جديد وانتصرنا من جديد”.

وقال شهود إن أول مجموعة من السكان وصلت إلى مدينة غزة في الصباح الباكر بعد فتح أول نقطة عبور في وسط قطاع غزة في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت جرينتش). وفتحت نقطة عبور أخرى بعد ذلك بنحو ثلاث ساعات تقريبا لدخول المركبات.

وقال أسامة (50 عاما)، وهو موظف حكومي وأب لخمسة أطفال، عندما وصل إلى مدينة غزة “قلبي بيدق لأني كنت بأتخيل إني ولا ممكن أرجع تاني”.

وأضاف “إذا نجح وقف إطلاق النار ولا ما نجح مش ممكن أبدا نترك مدينة غزة والشمال بعد هيك. حتى لو إسرائيل بتبعت ضد كل مواطن منا دبابة ما راح يكون في تهجير مرة تانية”.

ودوت صيحات الفرح من آلاف الأسر النازحة في الملاجئ ومخيمات النازحين، ومنها أسر نزحت عدة مرات خلال الحرب التي امتدت 15 شهرا.

وقالت غادة وهي أم لخمسة أطفال “ما في نوم… أنا جهزت كل الاغراض مشان (لكي) أرجع مع أول ضوء نهار”.

وأضافت لرويترز عبر تطبيق للتراسل “على الأقل إحنا راجعين لبيوتنا، هلقيت (الآن) بقدر أقول الحرب خلصت واتمنى أنه الهدوء يستمر”.

ورفضت قيادة حماس وسكان غزة مقترحا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يستقبل الأردن ومصر فلسطينيين من القطاع الذي مزقته الحرب. وأثار هذا الطرح مخاوف قديمة لدى الفلسطينيين من إبعادهم بشكل دائم عن موطنهم.

ووسط الحشود سار أطفال يرتدون سترات للتدفئة ويحملون الحقائب على ظهورهم بينما كان رجال يدفعون كبار السن أمامهم على الكراسي المتحركة. وحرصت أسر على التقاط الصور الذاتية (سيلفي) بينما كان مسؤولون عينتهم حماس يرتدون سترات حمراء يوجهونهم على الطريق الساحلي.

* دمار

بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يعود سكان شمال قطاع غزة للمنطقة في مطلع الأسبوع، لكن إسرائيل قالت إن حماس انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية يهود وأبقت نقاط العبور مغلقة.

وفي ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد، قال وسطاء قطريون إن حماس وافقت على إطلاق سراح يهود والمجندة آجام بيرجر ورهينة ثالثة يوم الخميس، أي قبل يومين من الموعد المقرر للإفراج عن ثلاث رهائن آخرين يوم السبت المقبل، فوافقت إسرائيل على عودة السكان إلى شمال غزة اعتبارا من صباح يوم الاثنين.

وقال قيادي بحماس لرويترز يوم الاثنين إن الحركة سلمت الوسطاء قائمة بأسماء 25 رهينة على قيد الحياة من بين 33 من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت حماس سراح سبعة من الخمس والعشرين رهينة الأحياء منذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير كانون الثاني.

وعبرت السلطات الإسرائيلية في السابق عن اعتقادها بأن معظم الرهائن، الذين سيُفرج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، ما زالوا أحياء.

ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل إليها بوساطة قطرية مصرية لنحو 650 ألف فلسطيني يتواجدون حاليا في وسط القطاع وجنوبه بالعودة إلى منازلهم في شمال القطاع، وهي منطقة أسفرت العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية التي استمرت 15 شهرا إلى تسوية معظمها بالأرض. وبحسب وزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 47 ألف فلسطيني في الهجوم.

واحتجزت حماس نحو 250 رهينة خلال هجوم شنته على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل نحو 1200 شخص. وتوقفت المواجهات حاليا وسط وقف هش لإطلاق النار.

واضطر العديد من الفلسطينيين إلى النزوح عدة مرات مع تحديد إسرائيل أماكن في غزة كمناطق إنسانية ثم إخلائها قبل شن حملات هناك.

وأصبح أغلب قطاع غزة ركاما الآن. وقال المكتب الإعلامي الحكومي الذي تديره حركة حماس في غزة إن العائدين إلى الشمال يحتاجون إلى ما لا يقل عن 135 ألف خيمة ومأوى وهم يحاولون إعادة بناء حياتهم عند أطلال منازلهم.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لن يُسمح بالعودة إلى الشمال إلا لغير المسلحين. وسيتم تفتيش المركبات بالأشعة السينية للكشف عن أي أسلحة أو متفجرات. وحذر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من نقل أي أسلحة معهم أو الاقتراب من القوات الإسرائيلية في أي مكان.

وذكر سكان من العائدين إلى الشمال أن أفراد أمن مصريين يشرفون على عودة الفلسطينيين في مركبات على طريق صلاح الدين الرئيسي الممتد من الشمال إلى الجنوب مع وجود أفراد من جهاز شرطة حماس على مقربة منهم.

وقال مصطفى إبراهيم، وهو من سكان غزة “على حاجز مفترق نتساريم يقف على جهاز فحص السيارات شباب من الجيش المصري، وهم الذين يقوموا بالفحص ويتعاملوا مع العائدين بحب ويسهلوا المرور للعائدين بسرعة، والعملية تتم خلال دقايق”.