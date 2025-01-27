سكان يستعدون لدخول قرى حدودية في جنوب لبنان مع الجيش اللبناني

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يتوافد سكّان الاثنين إلى مشارف القرى الحدودية في جنوب لبنان، استعدادا لدخولها برفقة الجيش اللبناني، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية ومراسلو فرانس برس، غداة مقتل 24 شخصا بنيران اسرائيلية مع محاولتهم دخول قرى لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

ويأتي ذلك مع إعلان البيت الأبيض الأحد أنه تم تمديد “الاتفاق” بين لبنان وإسرائيل حتى 18 شباط/فبراير، بعد عدم التزام إسرائيل بالموعد النهائي لسحب قواتها من الجنوب اللبناني.

وبموجب الاتفاق الذي أوقف الحرب بين حزب الله واسرائيل، كان أمام القوات الإسرائيلية حتى الأحد لتنسحب من مناطق حدودية توغلت فيها خلال الحرب. لكن إسرائيل أكدت هذا الأسبوع أن قواتها ستبقى إلى ما بعد المهلة، بينما اتهمها الجيش اللبناني بـ”المماطلة”.

وأفادت الوكالة الوطنية عن وصول “تعزيزات من الجيش” اللبناني إلى “مشارف بلدة ميس الجبل” الحدودية، مضيفة أن المواطنين بدأوا التجمّع على “مداخل البلدة”، استعدادا للدخول إليها مع الجيش.

وقالت إن الجيش الاسرائيلي أطلق النار “باتجاه عناصر الجيش المتمركزين” غربي ميس الجبل، “دون وقوع إصابات”.

وفي بلدة حولا المجاورة، قالت الوكالة إن السكان دخلوا إليها بعد “انتشار الجيش (اللبناني) في عدد من احيائها”.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن إصابة شخصين بجروح في بلدة بني حيان، بينهم طفل، الاثنين نتيجة “اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين اليوم الدخول إلى بلداتهم”.

-“لا مواجهة” –

في بلدة برج الملوك، شاهد مصوّر فرانس برس في المكان صباحا تجمّع العشرات من النساء والأطفال والرجال خلف ساتر ترابي رافعين رايات حزب الله الصفر، على أمل أن يتمكنوا من التوجه نحو بلدة كفركلا الحدودية التي لم تنسحب منها القوات الاسرائيلية، وسط انتشار آليات للجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

وعلى الطريق المؤدي إلى القرى الأمامية، شاهد مراسل فرانس برس صباحا عشرات السيارات التي تقلّ نساء ورجالا وأطفالا متجهين نحو بلداتهم.

وفي مدينة بنت جبيل التي تعدّ مدخلا لعدد كبير من البلدات والقرى الحدودية في جنوب لبنان، كان سكّان ومناصرون لحزب الله يوزعون صور الأمين العام للحزب حسن نصرالله الذي قتل بغارة اسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر، وحلوى ومياه وملصقات تحمل عبارة “نصر من الله” للعابرين في سياراتهم. ورفعت نساء صور مقاتلين من حزب الله قضوا خلال الحرب.

وطلب المتحدّث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الاثنين من سكان الجنوب “الانتظار” قبل العودة إلى قراهم، مضيفا أنه سيتم إعلامهم “حول الأماكن التي يمكن العودة إليها”.

وقتل 24 شخصا الأحد في “اعتداءات العدو الإسرائيلي…خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان”، في حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة الاثنين.

وأعلنت الحكومة اللبنانية الاثنين أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.

وعلى الرغم من تمديد الهدنة والتوترات، يرى استاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في بيروت هلال خشان أن “لا مجال لأن تعود المواجهات العسكرية … حزب الله لم يعد يريد أي مواجهة ثانية مع اسرائيل وهدفه حماية إنجازاته في لبنان”.

وأكد الجيش اللبناني في بيان مساء الأحد أنه “يواصل مواكبة الأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية والوقوف إلى جانبهم”.

وأوضح أنه “يستكمل الدخول إلى بلدات جنوبية عدة والانتشار فيها، ويدعو المواطنين إلى التزام توجيهات الوحدات العسكرية”.

ستر-لو/لين/ص ك