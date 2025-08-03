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نقاش
سلاسل الإمداد الغذائي

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

تصاعد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات. لقد استثمرت بعض الدول في احتياطيات غذائية استراتيجية للمساعدة في تخفيف الأثر على الأقل لفترة قصيرة من الزمن.

كيف تتعامل مع نقص الغذاء وارتفاع الأسعار؟

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مصر

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هل تمتلك بلادك احتياطيًا غذائيًا كافيًا للصمود في وجه الأزمات؟ 

تم نشر هذا المحتوى على على الرغم من تزايد مخاطر الحرب والطقس المتقلب والصدمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي، لا يوجد سوى 30 دولة تخزّن احتياطيات الحبوب بشكل فعال. وسويسرا هي إحدى هذه الدول.

طالع المزيدهل تمتلك بلادك احتياطيًا غذائيًا كافيًا للصمود في وجه الأزمات؟ 

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مجهول
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

المخزونات الاحتياطية ضد التقلبات الزراعية أمر منطقي. ألاحظ ارتفاعًا حادًا في أسعار حبوب البن. يجب مراقبة مكونات النظام الغذائي الأساسي عن كثب لكبح جماح التضخم. وقد ناقش المقال هذه القضايا بشكل جيد للغاية.

Buffer stocks against agricultural vicissitudes makes sense. I am observing spiraling prices in coffee beans. Staple diet ingredients need to be closely monitored to rein in inflation. The article has discussed these issues very well.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية