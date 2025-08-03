هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

تصاعد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات. لقد استثمرت بعض الدول في احتياطيات غذائية استراتيجية للمساعدة في تخفيف الأثر على الأقل لفترة قصيرة من الزمن.

كيف تتعامل مع نقص الغذاء وارتفاع الأسعار؟

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