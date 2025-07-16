سلسلة غارات إسرائيلية قرب مبنى رئاسة الأركان في دمشق

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شنّت اسرائيل الأربعاء سلسلة غارات قرب مقر الأركان العامة في دمشق، محذّرة السلطات السورية من “ضربات موجعة” في حالة استمرار التعرض للدروز بعد أيام من اشتباكات دامية أوقعت أكثر من 300 قتيل، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.

يأتي ذلك في وقت تعهّدت الرئاسة السورية “محاسبة” مرتكبي “الانتهاكات” في السويداء وسط اتهامات للقوات الحكومية بتنفيذ إعدامات ميدانية بحقّ مدنيين وعمليات نهب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود وفصائل درزية.

وبعد الضربات الاسرائيلية، أعلنت وزارة الداخلية السورية وقف إطلاق نار في السويداء، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وحذّرت اسرائيل السلطة السورية الانتقالية الأربعاء، من “ضربات موجعة” وتوعّد وزير دفاعها يسرائيل كاتس بأن يعمل الجيش الإسرائيلي “بقوة” في السويداء في جنوب سوريا “لتصفية القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل”.

وتواصلت الاشتباكات المتقطعة الأربعاء في السويداء التي انتشرت فيها القوات الحكومية الثلاثاء في محاولة لفرض سيطرتها على المدينة التي كانت بيد المقاتلين الدروز.

وكرّرت اسرائيل التي تحتلّ جزءا من الجولان السوري، في الأيام الأخيرة، أنها لن تسمح بوجود عسكري في جنوب سوريا قرب حدودها.

-تهديدات اسرائيلية-

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس حذّر في بيان الأربعاء من أنه “يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته” منها.

وقال إن الجيش الإسرائيلي “سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة وسيرفع قريبا مستوى الرد ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة”.

وتنفيذا لهذه التهديدات، شنّت اسرائيل الأربعاء سلسلة ضربات على مقر الأركان العامة في العاصمة دمشق.

وأعلن الجيش الاسرائيلي قصف “بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري” في العاصمة.

وبعيد هذه الضربات، أفاد التلفزيون الرسمي السوري عن ضربتين أخريين قرب مقر الأركان. وأفادت وزارة الصحة السورية بمقتل شخص وإصابة 18 على الأقل في هذه الضربات.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه قرر “تعزيز عدد القوات في منطقة الحدود مع سوريا في منطقة السياج الأمني” في المنطقة الحدودية بين سوريا والجولان المحتلّ.

وحاول عشرات عبور الحدود الشديدة التحصين، كما شاهد مراسل فرانس برس في مجدل شمس، وهي بلدة ذات غالبية درزية تقع في الجولان السوري المحتلّ.

وقال الجيش الاسرائيلي إن قواته تعمل على “منع عملية التسلل وتفريق الحشود”. كما أشار إلى عبور عدد من “المواطنين الإسرائيليين السياج الحدودي إلى داخل سوريا في منطقة مجدل شمس” وأن قواته تعمل على إعادتهم.

وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه الأربعاء المواطنين الدروز بعدم عبور الحدود إلى سوريا.

وفي منشور على منصة اكس، دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس براك “جميع الأطراف الى التراجع والانخراط في حوار هادف يفضي الى وقف إطلاق نار دائم”، مشددا على ضرورة “محاسبة المرتكبين”.

وقال وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو في حضور نظيره البحريني “نجري مناقشات مع الطرفين، مع كل الاطراف المعنيين، ونأمل أن نتوصل الى نتيجة، لكننا قلقون للغاية”.

ودعا من جهته الاتحاد الأوروبي إلى “احترام” السيادة السورية بعد الضربات الاسرائيلية.

-اشتباكات-

وبعد ظهر الأربعاء، نقلت سانا عن مصدر في وزارة الداخلية إعلانه “التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء ونشر حواجز أمنية في المدينة واندماجها الكامل ضمن الدولة السورية”.

وجاء ذلك بعدما طالت ضربات اسرائيلية أخرى نقاطا عدة في محافظة السويداء بحسب ما افادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، بينما استمرت الاشتباكات المتقطعة صباح الأربعاء في مدينة السويداء، وفق المرصد.

وشاهد مراسل لفرانس برس شاحنة صغيرة عسكرية تتعرض للقصف عند المدخل الغربي لمدينة السويداء، وهو المكان الذي تتجمع فيه القوات الحكومية.

واتهمت وزارة الدفاع “مجموعات خارجة عن القانون” بمهاجمة قواتها داخل المدينة، مضيفة أنها “تتابع الرد على مصادر النيران”.

وشاهد مراسل لفرانس برس داخل المدينة نحو ثلاثين جثة، يعود بعضها لعناصر من السلطة وأخرى لمقاتلين بلباس مدني مع جعب عسكرية فيما كان الدخان يتصاعد من بعض أحياء المدينة على وقع دوي القصف المتقطع.

وعند المدخل الغربي للمدينة، شاهد مراسل آخر آليتين للأمن العام، تنقلان نحو تسع جثث لعناصر أمنية، بينما كان قادة يطلبون من العناصر إخلاء المكان.

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنّة، وفق المرصد، على خلفية عملية خطف طالت تاجر خضار درزيا واعقبتها عمليات خطف متبادلة.

ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية الإثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات، لكن بحسب المرصد وشهود وفصائل درزية، فقد تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو. وأعلنت السلطات الثلاثاء وقفا لإطلاق النار في مدينة السويداء، لكن الاشتباكات تواصلت رغم ذلك.

ومنذ اندلاع الاشتباكات الأحد، أحصى المرصد مقتل 69 مقاتلا درزيا، إضافة الى أربعين مدنيا، قُتل 27 منهم “بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”، مقابل 165 قتيلا من القوات الحكومية و18 مسلحا من البدو. كما قتل عشرة عناصر من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وتخللت المواجهات عمليات قتل وحرق ونهب للمنازل والمتاجر، وفق شهادات سكان وناشطين.

وقال أحد سكان السويداء مفضلا عدم الكشف عن هويته خشية على سلامته الأربعاء لفرانس برس “أنا في قلب مدينة السويداء بجانب مبنى المحافظة. لا أفكر في الخروج، ولا يوجد إمكانية هروب أساسا”.

وأضاف “أنا على يقين أنهم إذا وصلوا إلي فسوف تتم تصفيتي، هناك اعدامات ميدانية في الشوارع”.

وناشد الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ العقل البارزين في السويداء، في بيان الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو “وكل من يملك صوتا وتأثيرا في هذا العالم…أنقذوا السويداء”، مضيفا “أهلنا يُبادون، ويُقتلون بدمٍ بارد”.

ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصا.

بور-لو/ب ق