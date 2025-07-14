سلطات إقليم كردستان تعلن إسقاط مسيّرة قرب مطار أربيل في شمال العراق

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أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة “مفخخة” الاثنين قرب مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي “صباح اليوم الاثنين 14 تموز/يوليو 2025، في الساعة 02,20 (23,20 ت غ ليل الأحد)، تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل الدولي”، مؤكدا عدم وقوع “أي خسائر بشرية أو مادية”.

ولم تتبنّ أي جهة إطلاق المسيّرة.

وكانت سلطات الإقليم أعلنت في الثالث من تموز/يوليو إسقاط مسيّرة قرب المطار، في عملية لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

الا أن وزارة الداخلية في الإقليم اتهمت يومها “جماعات تابعة للحشد الشعبي”، وهو تحالف فصائل عراقية موالية لطهران باتت منضوية في القوات الرسمية، بتنفيذ الهجوم.

وردّا على ذلك، قال صباح النعمان المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة إن “ما صدر من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق من اتهام لمؤسسة أمنية عراقية رسمية أمر مرفوض ومدان وغير مسموح تحت أي ذريعة كانت، خصوصا أنه صدر مع غياب الدليل”.

وفي السنوات المنصرمة، شكّل مطار أربيل الدولي الذي يضمّ قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي، هدفا متكررا لهجمات بالصواريخ والمسيّرات.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها. وسقط العديد من المسيّرات في أراض خلاء لا سيّما في شمال البلاد.

ويشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا بعد نزاعات وحروب استمرت أربعة عقود.

ستر-رح/سف-كبج/كام