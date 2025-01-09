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سنغافورة تحتجز 3 رجال منذ أكتوبر لمحاولتهم المشاركة في صراع الشرق الأوسط

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سنغافورة (رويترز) – قالت سنغافورة يوم الخميس إنها ألقت في أكتوبر تشرين الأول الماضي القبض على ثلاثة رجال كانوا يستعدون للسفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى القتال ضد إسرائيل وإن أحدهم أبدى استعداده لتنفيذ هجمات في سنغافورة إذا تلقى تعليمات بذلك.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن الرجال السنغافوريين الثلاثة لا تربطهم صلة وأنهم تبنوا الأفكار النتطرفة عبر الإنترنت، لكن لا يوجد ما يشير إلى تجنيد آخرين.

ولم يتضح بعد سبب إعلان الوزارة القبض عليهم يوم الخميس.

وبعد إلقاء القبض عليهم في أكتوبر تشرين الأول، تم احتجازهم بموجب قانون الأمن الداخلي في سنغافورة والذي يسمح باحتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون محاكمة.

والثلاثة هم مدير لشركة تسويق رقمي (41 عاما) وفني مصاعد (21 عاما) وحارس أمن (44 عاما).

وجاء في بيان وزارة الداخلية أن أحد المشتبه بهم كان على استعداد لتنفيذ أي تعليمات من المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي “بما في ذلك تنفيذ هجمات في سنغافورة”، مضيفة أنه لم يكن لديه خطط محددة.

وأضاف البيان أن أحد المشتبه بهم زار ميدان رماية في تايلاند لتعلم استخدام الأسلحة النارية، بينما خطط الاثنان الآخران لزيارة ميادين رماية في إندونيسيا.

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