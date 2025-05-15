سوريا تعلن ضبط 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا

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أعلنت السلطات السورية الخميس ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للتهريب إلى تركيا المجاورة، مضيفة أن العملية أنجزت بعد تتبع الخلية المسؤولة عن التهريب لمدة أكثر من شهر بالتعاون مع تركيا.

وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان نشرته عبر تطبيق تلغرام “في عملية مشتركة بين وزارتي الداخلية السورية والتركية، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات التركية، من ضبط أكثر من 9 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة”.

وأفادت الوزارة بأن العملية جاءت “ثمرة لجهود استمرت لأكثر من شهر، تم خلالها تتبّع خلية كبيرة متورّطة في تهريب المواد المخدّرة بين سوريا وتركيا”، مضيفة أنه تمّ “إلقاء القبض على أفراد الخلية” في مدينة حلب (شمال) الذين أحيلوا على التحقيق.

وأكّدت الوزارة “استمرارها…ملاحقة مروّجي وتجار المواد المخدّرة، والعمل المتواصل على اجتثاث هذه الآفة الخطيرة”.

وكانت سوريا ابان حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد تشهد إنتاجا كبيرا للكبتاغون الذي كان يغرق الأسواق في الشرق الأوسط وهي آفة وصلت إلى العراق المجاور وإلى دول الخليج مثل السعودية.

ودعمت عائدات بيع الكبتاغون طوال سنوات الحرب حكومة الأسد، وحوّلت سوريا إلى أكبر دولة في العالم تعتمد على عائدات المخدرات، وأصبح أكبر صادرات سوريا متجاوزا جميع صادراتها القانونية مجتمعة، وفقًا لتقديرات مستمدة من بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس خلال تحقيق أجري عام 2022.

ومنذ سقوط حكم الأسد في في كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات الجديدة عن ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في قواعد عسكرية تابعة للجيش السابق وفي مستودعات.

لكنّ التهريب لم يتوقف، ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن عن ضبط كميات كبيرة من الكبتاغون.

وأعلن العراق في آذار/مارس عن ضبط أكثر من طن من حبوب الكبتاغون المخدرة مصدرها سوريا عبر تركيا، بينما أعلن الأردن في نيسان/ابريل عن إحباط محاولة تهريب “كميات كبيرة” من المخدرات آتية من الأراضي السورية.

والتقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بنظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان في كانون الثاني/يناير حيث بحثا مسألة تهريب المخدرات. وقال الصفدي حينها إن الأردن مستعدّ للعمل مع الإدارة السورية الجديدة في “مواجهة” تهريب المخدرات والأسلحة عبر حدودهما المشتركة الممتدة على 375 كيلومترا.

ناد/لو/غ ر