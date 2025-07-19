سوريون يتظاهرون في لندن وباريس مطالبين بحماية الدروز في السويداء

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تظاهر عشرات من السوريين الذين ينتمون إلى الأقليات السبت في لندن وباريس، مطالبين باتخاذ إجراءات لحماية الدروز في محافظة السويداء التي تشهد اشتباكات طائفية أسفرت عن مقتل المئات.

وفي وسط لندن، هتف حوالى 80 متظاهرا “الله يحمي الدروز” و”توقفوا عن دعم الجولاني”، في إشارة إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الذي كان يلقّب بالجولاني خلال الحرب، وتخلّى عن هذا اللقب بعد دخول الفصائل الإسلامية دمشق العام الماضي وتوليه السلطة في أعقاب إسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وحمل المتظاهرون في العاصمة البريطانية لافتات تدعو لإنهاء العنف الدامي في السويداء وفتح ممر إنساني عبر الحدود الأردنية.

ومنذ الأحد، قُتل أكثر من 900 شخص في محافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفق المرصد، اندلعت الاشتباكات بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنّة. ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية تدخّلها لفضّ الاشتباكات، لكن بحسب المرصد وشهود وفصائل درزية، فقد تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو.

وتخلل انتشار القوات في السويداء إعدامات ميدانية طالت عشرات المدنيين وانتهاكات عدة ونهب ممتلكات، وفق المرصد السوري وشهادات سكان ومقاطع فيديو وثقها المرتكبون أنفسهم.

إثر ذلك، شنّت اسرائيل ضربات على مقر هيئة الأركان وبجوار القصر الرئاسي في دمشق، وعلى أهداف “عسكرية” في السويداء، مطالبة الشرع بسحب قواته من معقل الدروز.

في لندن، قال منظم التظاهرة عماد العيسمي لوكالة فرانس برس إنّ الفظائع لا تزال مستمرّة في السويداء.

وأشار خلال مشاركته في التظاهرة التي نُظمت خارج مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى “إطلاق نار وقطع رؤوس واغتصاب وقتل وقتل إطفال وحرق متاجر ومنازل”، واصفا الأمر بـ”سلوك وحشي مستمرّة في السويداء”.

وأضاف “نطالب بالحماية. نطالب بممر إنساني”.

– “بمثابة تطهير عرقي” –

والسبت، أفاد مراسلو فرانس برس عن وقوع اشتباكات في المحافظة الواقعة في جنوب سوريا، رغم إعلان الرئيس أحمد الشرع وقفا لإطلاق النار والتزامه “حماية الأقليات” ومحاسبة “المنتهكين” من أي طرف، مع بدء نشر قوات الأمن في السويداء.

من جانبه، حاول المتظاهر معن رضوان، الذي لا تزال عائلته في السويداء، مغالبة دموعه مشيرا إلى أنّ بعض أقاربه لقوا حتفهم في مجزرة وقعت في دار الضيافة الخاصة بهم في مدينة السويداء الأسبوع الماضي.

وانتقد زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى سوريا في وقت سابق هذا الشهر، حيث التقى الشرع.

وقال وليام صالحة، ولديه أيضا أفراد من عائلته في السويداء، إنّهم “عاجزون”، مسجونون في منازلهم ويحاولون الحفاظ على سلامتهم.

وأضاف “إنّه بمثابة تطهير عرقي. يريدون مدينة من دون سكانها. يحاولون ارتكاب أكبر قدر من القتل”، متهما الحكومة السورية بالتواطؤ.

وقال متظاهر آخر، هو تلميذ من جنوب لندن شارك في الاحتجاج مع والدته، إنّ أقاربه في السويداء “يعانون حقا”.

وأشار إلى أنّ العديد من أفراد عائلة والده تعرّضوا لإطلاق نار وقُتلوا، مضيفا أنّ عمّته أخبرتهم بما حصل.

وأضاف “المجموعات المسلّحة هاجمتهم، حاولوا المقاومة فأطلقت النار عليهم”.

– “أين فرنسا؟” –

في احتجاج في باريس، ارتدت عايدة اللون الأسود وهي تحمل صورة شقيقها البالغ 52 عاما، قائلة إنّه قُتل أمام منزله صباح الخميس في مدينة السويداء.

وأضافت أنّه كان قد خرج لإحضار بعض أدوية ضغط الدم التي كان قد نسيَها.

وأشارت إلى أنّه “كان رجلا صادقا. لم يحاول أبدا إيذاء أحد”.

وتساءلت عايدة “أين فرنسا؟”، متهمة الشرع بالتواطؤ ومعربة عن غضبها تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأنّه استضاف الرئيس السوري الانتقالي في باريس في أيار/مايو.

وحضّت فرنسا السبت جميع الأطراف على “الاحترام الكامل” لوقف إطلاق النار.

من جانبها، رفعت إيفا رضوان (41 عاما) وهي طالبة دكتوراه، صورة لقريبها الذي يبلغ 34 عاما وابني أخوته اللذين يبلغان 13 و16 عاما، وقالت إنّهم قُتلوا.

وأشارت إلى أنّ والدَيها اضطُرّا إلى مغادرة منزلهما في السويداء بعدما تعرّض حيّهما للقصف في بداية الأسبوع.

وبينما كانت تتقدم حوالى 20 متظاهرا، صرخت عبر مكبّر الصوت قائلة “الجولاني أُخرج، سوريا ليست لك”.

ودعت الأردن إلى فتح حدوده للسماح بدخول المساعدات.

وسقط 940 قتيلا على الأقل جراء أعمال العنف التي بدأت الأحد، بينهم 588 من أبناء محافظة السويداء من مسلحين ومدنيين، وفق حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان السبت. ومن بين هؤلاء 262 مدنيا، 182 منهم “أُعدموا ميدانيا برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”.

هار/ناش/ب ق