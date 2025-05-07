سوق التأمين على الطيران لن تتأثر رغم تهديد الحوثيين بمهاجمة مطارات إسرائيلية

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من مايكل جونز

(رويترز) – قال مصدران كبيران في قطاع الطيران لخدمة (ذا إنشورر) الإخبارية التابعة لرويترز والمتخصصة في قطاع التأمين إن إعلان الحوثيين في اليمن فرض حصار جوي “شامل” على إسرائيل من خلال استهداف مطاراتها لن يؤدي إلى أي تغيير في نهج شركات التأمين على الطيران تجاهها.

وكانت جماعة الحوثي المدعومة من إيران قد أصدرت تحذيرا لشركات الطيران في بيان أعلنت فيه أيضا مسؤوليتها عن هجوم صاروخي يوم الأحد بالقرب من مطار بن جوريون الدولي الرئيسي في إسرائيل.

وقال الحوثيون، وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني إلى الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة، “نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم، حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها”.

وقال المصدران في سوق الطيران إن نهج شركات التأمين على الطيران تجاه إسرائيل سيظل دون تغيير إلى حد كبير في أعقاب الضربة والبيان الذي أصدره الحوثيون.

وقالا إن أحد العناصر المساهمة في ذلك هو استمرار وجود القبة الحديدية، نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي قصير المدى، على الرغم من أن مصدرا كبيرا أكد أن هذا النظام “ليس مضمونا على ما يبدو”.

وقال مصدر كبير في مجال وساطة الطيران إن ثبات الوضع يعكس إلغاء عدد كبير من شركات الطيران بالفعل رحلاتها إلى إسرائيل حتى تعتبرها آمنة.

وأوقفت بعض شركات الطيران العالمية، بما في ذلك مجموعة لوفتهانزا، ويونايتد إيرلاينز، ورايان إير، رحلاتها من وإلى تل أبيب بعد هجوم الأحد.

وبدأت شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى إسرائيل بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في يناير كانون الثاني. وكانت العديد من هذه الشركات قد أوقفت رحلاتها لمعظم الفترة التي تلت هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.