سوق العقارات في دبي يحقق رقما قياسيا غير مسبوق في 2024

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حققت دبي خلال 2024 عاما قياسيا لسوق العقارات الذي بلغ ذروته بتسجيل 180 ألفا و900 معاملة بقيمة 522,1 مليار درهم إماراتي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء الخميس أنّ تقريرا للسوق أصدرته شركة “FÄM العقارية” أظهر أن “السوق حقق قفزات كبيرة بنسبة 36% و27% على التوالي عن أعلى مستوى سابق بلغ 133 ألفا و100 عملية بيع بقيمة 411,1 مليار درهم إماراتي في عام 2023”.

وأفادت أنّ “المبيعات الأولى ارتفعت في السوق الأولية من المطورين بنسبة 30% على أساس سنوي إلى 334,1 مليار درهم إماراتي، ما يسلط الضوء على الطلب القوي على العقارات الجديدة والعقارات على الخارطة”.

وارتفع حجم المعاملات بنسبة 51% إلى 119 ألفا و800 معاملة بيع في العام 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في ثقة المشترين ونشاط المطورين، بينما ارتفع متوسط سعر القدم المربع، بنسبة 10% إلى 1600 درهم إماراتي، بحسب الوكالة.

وأوضحت أنّ “الدافع للطلب كان إطلاق مشاريع جديدة وخطط دفع مواتية، حيث اجتذب القطاع المستثمرين الأجانب، بدعم من حوافز الإقامة وإصلاحات التأشيرة”.

هت/الح