خبراء أمميون ينددون بملاحقة طلاب دعوا إلى وقف تعاون علمي سويسري-إسرائيلي

في مايو 2024، شارك نشطاء في اعتصام احتجاجي من أجل غزة في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ. Keystone-SDA

أعرب خبراء حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء ملاحقة المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH Zurich) قضائياً لطلاب احتجوا على شراكاته مع مؤسسات إسرائيلية.

فقد أعرب عشرة خبراء وخبيرات أمميين عن انزعاجهم من المحاكمة التي جرت قبل بضعة أشهر بحق نشطاء شاركوا في اعتصام تضامني مع غزة في مايو 2024 بالمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ. وندد الخبراء، يوم الثلاثاء في جنيف، بتجريم الحريات الأساسية.

وكان حوالي 70 طالباً قد دعوا المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ إلى الانسحاب من أي روابط بحثية مع الجهاز العسكري الصناعي الإسرائيلي. وقد رفع المعهد، وهو جامعة سويسرية ممولة من القطاع العام، شكوى ضد المحتجين بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.

وحتى أكتوبر 2025، كان موقع المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ ينص على عدم وجود ضوابط للاستخدام النهائي للمعرفة المتبادلة، من خلال التعاون في الأبحاث الأساسية، وأنه لا يمكن استبعاد التطبيق العسكري المحتمل لعمله.

وبينما اعتمدت سويسرا لوائح جديدة لمراقبة الصادرات ذات الاستخدام المزدوج في مايو 2025، فإن هذه اللوائح لا تنطبق على الأبحاث الأساسية. وعلى هذا النحو، يبدو أن المسؤولية تُفوض إلى الباحثين.ات الأفراد إلى حد كبير، دون رقابة مؤسسية قوية.

وفي أعقاب الاحتجاجات، تلقى 38 طالباً أوامر جزائية، اختار 17 منهم استئنافها. وقد أيدت قرارات المحكمة الأخيرة إدانات التعدي على ممتلكات الغير ضد خمسة طلاب، بينما برأت اثنين آخرين لأسباب إجرائية. ولا تزال القرارات المتعلقة بالطلاب العشرة المتبقين معلقة.

ويُشار إلى أن الخبراء.ات العشرة لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة، بل هم متعاونون.ات مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف.

