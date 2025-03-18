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مجلس الشيوخ السويسري يرفض تعليق المدفوعات إلى الأونروا

أحال البرلمان مذكرة أخرى إلى الحكومة الفدرالية، تنص على ضرورة أن تحثّ سويسرا الأمم المتحدة على إيجاد حل بديل ليحل محل الأونروا.
أحال البرلمان مذكرة أخرى إلى الحكومة الفدرالية، تنص على ضرورة أن تحثّ سويسرا الأمم المتحدة على إيجاد حل بديل ليحل محل الأونروا. Keystone-SDA

رفض مجلس الشيوخ السويسري التعليق الفوري للمدفوعات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

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Keystone-SDA
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وعارض أعضاء مجلس الشيوخ السويسري، يوم الثلاثاء، مذكرة برلمانية تقدم بها حزب الشعب السويسري تدعو إلى التعليق الفوري لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيما كُلفت الحكومة بالبحث عن بديل.

وصوّت مجلس الشيوخ برفض المذكرة بـ 25 صوتًا مقابل 19، مع امتناع عضو واحد عن التصويت. كما سعت المبادرة إلى ضمان عدم تقديم أي مساهمات مالية مستقبلية للوكالة الأممية، غير أن هذا الاقتراح لم يعد مطروحًا للنقاش الآن.

وبدلاً من ذلك، أحال البرلمان مذكرة أخرى إلى الحكومة الفدرالية، تنص على ضرورة أن تحثّ سويسرا الأمم المتحدة على إيجاد حل بديل ليحل محل الأونروا.

ويتعين على الحكومة الفدرالية الآن دراسة البدائل الممكنة، بما في ذلك بحث ما إذا كان يمكن دمج المساعدات المخصصة للفلسطينيين.ات ضمن برامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).

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