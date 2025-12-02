The Swiss voice in the world since 1935
هل لا تزال جنيف قادرة على التأثير في مستقبل الاستقرار النووي العالمي؟

يدير/ تدير الحوار:

أبحث في العلاقات الدولية مع التركيز على سويسرا، وأجري تحقيقات صحفية ومقابلات شخصية جداً حول أكثر المواضيع تعقيداً. أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الصحافة. مقدّمة برامج تلفزيونية وإذاعية سابقا. مؤلفة كتب. أجريت مقابلات مع رؤساء ونجوم فن.

في شهر أكتوبر الماضي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف اختبارات الأسلحة النووية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، لينهي بذلك سياسة أمريكية استمرت عقودًا منذ نهاية الحرب الباردة.

وجاء هذا الإعلان عقب إعلان روسيا عن نجاح اختبار صاروخ جوّال يعمل بالطاقة النووية، قال الكرملين إنه قادر على اختراق أي درع دفاعي.

تُعد جنيف مركزًا رئيسيًا للدبلوماسية المتعلقة بالحد من التسلح، إذ تستضيف مفاوضات متعددة الأطراف ومؤسسات دولية تشكل الأساس لجهود منع الانتشار النووي.

لكن مع تلميح إدارة ترامب إلى التخلي عن التعددية، تتزايد التساؤلات حول قدرة جنيف على مواصلة أداء دور فعّال في صياغة مستقبل الاستقرار النووي العالمي.

شارك.ي رأيك !

تحرير: فيرجيني مانجان

هيروشيما

الحرب والسلام

80 عامًا على هيروشيما: جنيف والنضال من أجل حظر القنبلة النووية

تم نشر هذا المحتوى على بعد 80 عامًا على الهجوم النووي على هيروشيما، يعلو صوت ناجية لتذكّر العالم بألا ينسى، وذلك في وقت يشهد فيه الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية ارتفاعًا غير مسبوق.

طالع المزيد80 عامًا على هيروشيما: جنيف والنضال من أجل حظر القنبلة النووية

اكتب تعليقا

يجب أن تُراعي المُساهمات شروط الاستخدام لدينا
Suman
Suman
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

نعم، ستصبح تحلية المياه حلاً عالمياً لندرة المياه، خاصة في المناطق الساحلية في البلدان الجافة. تحصل سيدني في أستراليا على حوالي ثلث مياهها من محطة كورنيل لتحلية المياه. _يبدو أن إسرائيل وأستراليا تتصدران بقية العالم في تكنولوجيا تحلية المياه. وتنتج محطة صغيرة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية تسمى اليودومستكو 5 لترات من المياه العذبة يومياً. تعمل أنظمة التناضح العكسي بشكل أفضل من الطاقة الشمسية بشكل عام، ولكنها تتطلب مضخات عالية الضغط لإجبار مياه البحر على المرور عبر أغشية شبه منفذة لتصفية جزيئات الملح. وهناك مادة ترشيح جديدة تبدو واعدة؛ الجرافين النانوي المسامي هو نوع من شبكات الكربون التي يمكنها تصفية الملح من مياه البحر أسرع من أغشية التناضح العكسي الأخرى المستخدمة بما يتراوح بين 100 إلى 1000 مرة من أغشية التناضح العكسي الأخرى، ولن تتطلب مضخات عالية الضغط. يمكن تحويله إلى لعق ملح للماشية، أو تكريره للاستخدام البشري في الأغذية، أو حتى تحويله إلى ألياف ملحية تشبه الألياف الزجاجية لاستخدامها في مواد البناء.

Yes, desalination will become a global solution for water scarcity, mainly in coastal areas in dry countries. Sydney, Australia gets about a third of its water from Kurnell Desalination plant.__Israel and Australia appear to be leading the rest of the world in desalination technology.__Solar desalination works but is slow. A small solar still called the Eliodomestico yields 5 litres of fresh water a day. Reverse osmosis systems work better than solar, generally, but require high-pressure pumps to force seawater through semi-permeable membranes to filter out salt molecules. A new filter material looks promising; nanoporous graphene is a type of carbon grid which can filter salt from seawater 100 to 1,000 times faster than other reverse osmosis membranes in use, and will not require high-pressure pumps.__What should be done with sea salt left over from desalination? It can be made into salt licks for livestock, refined for human food use, or even made into salt fibers, similar to fibreglass, for use in construction materials.

Greg
Greg
تمت ترجمة التعليق التالي تلقائيًا من EN.

إن جنيف وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان وأوروبا واليابان وغيرها من الدول مضطرة إلى أخذ زمام المبادرة في ظل وجود نظام ترامب في السلطة.

Geneva, Europe, UK, Japan, etc. are compelled to take the lead while the Trump regime is in power.

