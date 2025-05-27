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شراكة بين السوربون أبوظبي وبرجيل القابضة في مجال التعليم الطبي

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وقّعت جامعة “السوربون أبوظبي” وشركة “برجيل القابضة”، مذكرة تفاهم لدفع عجلة الابتكار والتقدم في مجال التعليم الطبي والبحث والتدريب المهني، بحسب بيان لوكالة أنباء الإمارات (وام).

ووقّعت المذكرة مديرة “السوربون أبوظبي” ناتالي مارسيال-بْراز والرئيس التنفيذي لمجموعة “برجيل القابضة” جون سونيل، وفق البيان ذاته.

وأشار بيان “وام” إلى أن الشراكة ستوفّر للطلبة معرفة متخصصة من خلال برامج تدريبية متقدمة، وتبادل معرفي عملي، وخدمات استشارية، بما يعكس التزام المؤسستين بتعزيز التميز الأكاديمي وتطوير المهارات المهنية.

وعلى صعيد الأبحاث، ستتعاون المؤسستان في إجراء دراسات بحثية، واستضافة وُرش عمل تخصصية، يقدمها خبراء من مجموعة برجيل لتعزيز مهارات البحث والاستقصاء العلمي لدى الطلبة.

ونقلت “وام” عن مديرة “السوربون أبوظبي” قولها إن هذا التعاون يسهم في إعداد كوادر متخصصة تتمتع بمهارات متقدمة، وقدرة على التفكير النقدي، والاستجابة الفاعلة للتحديات المتسارعة في مشهد الرعاية الصحية العالمية.

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