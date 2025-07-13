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شرطة دبي تسلم ثلاثة من كبار المتورطين في جرائم دولية للسلطات البلجيكية

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ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على أشخاص من الجنسية البلجيكية، من المطلوبين في بلادهم لتورطهم في ارتكاب جرائم مُنظمة عابرة للحدود، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد.

وسلّمت شرطة دبي الثلاثة إلى السلطات البلجيكية إثر تورطهم في جرائم منها تشكيل عصابة خطيرة، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وارتكاب جرائم سطو، إلى جانب التورط في جرائم الاتجار بالبشر.

وهؤلاء الأشخاص مدرجون على قوائم المطلوبين في منظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول”، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”، وصادرة بحقهم نشرات دولية حمراء.

وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن فرق الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية باشرت عمليات البحث والتحري عن المطلوبين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بعد تلقيها مذكرة ضبط دولية وردت من السُّلطات البلجيكية إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل الإماراتية، بصفتها السلطة المركزية المعنية بتلقي طلبات التعاون الدولي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتسليمهم.

م ل

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية