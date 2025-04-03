شركاء الولايات المتحدة يدعون إلى الحوار بعد هجوم ترامب التجاري

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دعا شركاء الولايات المتحدة التجاريون الأساسيون إلى الحوار الخميس، غداة الهجوم التجاري الضخم الذي شنه الرئيس دونالد ترامب وأدى إلى انخفاض البورصات العالمية وإثارة المخاوف من عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وانخفضت مؤشرات الأسهم في وول ستريت بشكل حاد مع الافتتاح، ما أدى إلى انخفاض أسواق الأسهم الأوروبية معها: انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,27%، وباريس بنسبة 2,69%، ولندن بنسبة 1,54%.

وفي مؤشر على المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي آت، انخفضت أسعار النفط بنحو 5%، ووصل الذهب، وهو أحد الأصول الآمنة، إلى مستويات مرتفعة جديدة.

في الأثناء، قالت بكين الخميس إنها “تحافظ على التواصل” مع واشنطن بشأن التجارة والاقتصاد، بينما حضّت واشنطن على “إلغاء” رسومها الجمركية العقابية على الفور وتعهدت الرد.

وأبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس الباب مفتوحا أمام الحوار مع الإدارة الأميركية، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين “مستعدون للرد”.

وأعربت برلين عن دعمها للاتحاد الأوروبي في بحثه عن “حل تفاوضي” مع واشنطن.

– “نهب وسلب واغتصاب” –

وعند إعلانه التعرفات الجمركية، قال الرئيس الأميركي “لقد تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والتدمير من دول قريبة وبعيدة، حليفة وعدوة على حد سواء”، قبل أن يعرض قائمة بشركاء التجارة المعنيّين.

ويتضمن الهجوم الحمائي الذي يشنّه البيت الأبيض، وهو غير مسبوق منذ ثلاثينات القرن العشرين، تعرفات جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على كل الواردات، ونسبا أعلى على البلدان التي تعتبر معادية بشكل خاص في المسائل التجارية.

ومن المقرر أن تدخل الضريبة العامة البالغة 10 % حيز التنفيذ في الخامس من نيسان/أبريل عند الساعة 04,01 بتوقيت غرينتش، فيما ستدخل الرسوم الجمركية الأعلى حيز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه.

والزيادة هائلة بالنسبة إلى الصين التي ستخضع منتجاتها لضريبة استيراد جديدة بنسبة 34 %، تضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 20 % التي فرضتها عليها واشنطن سابقا.

كما فرضت رسوم جمركية بنسبة 20 % على سلع الاتحاد الأوروبي، و24 % على اليابان، و26 % على الهند، و46 % على فيتنام.

وبحسب المحللين في أكسفورد إيكونوميكس، فإن هذه الرسوم التي فرضها ترامب وعواقبها قد تؤدي إلى إبطاء النمو العالمي بشكل كبير إلى ما دون 2%.

وقال لاري سامرز، وزير الخزانة السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون، عبر منصة إكس الخميس، إن “الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب هي الأكثر تكلفة ومازوخية التي طبقتها الولايات المتحدة منذ عقود”، وقدر الخسارة بنحو 30 تريليون دولار بسبب الهبوط الحاد في وول ستريت قبل وبعد إعلانات ترامب.

ورغم الدعوات للحوار، فإن أغلب الدول تنتقد ترامب بشدة.

وتعتقد الحكومة اليابانية أن حليفتها الولايات المتحدة ربما انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية واتفاقهما التجاري الثنائي. واستنكرت أستراليا الإجراءات بحقها ووصفتها بأنها “ليست من تصرفات صديق”، واعتبرت بنغلادش ثاني أكبر مصنع للملابس في العالم أنها توجه “ضربة قوية” لصناعتها.

وأعربت فرنسا التي تنظم اجتماعا لممثلي صناعاتها الأكثر تضررا الخميس، عن أسفها لـ”الصعوبة الهائلة” التي تواجهها أوروبا، وأبدت مثل برلين استعدادا لاستهداف شركات التكنولوجيا الأميركية كجزء من استجابة أوروبية موحدة.

وفي إسبانيا، انتقد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز “عودة الى حمائية القرن التاسع عشر”، معتبرا أنها “ليست طريقة ذكية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين في عالم مترابط تماما”.

– استثناء روسيا وكوريا الشمالية –

وتهدف هذه الرسوم الإضافية أيضا إلى الرد على ما يسمى بالحواجز “غير الجمركية” أمام السلع الأميركية، مثل المعايير الصحية والبيئية.

وأعلن البيت الأبيض مساء الأربعاء أن بعض السلع لن تتأثر: سبائك الذهب، المنتجات الصيدلانية، أشباه الموصلات، النحاس، أخشاب البناء، ومنتجات الطاقة والمعادن التي لا توجد على الأراضي الأميركية.

لكن التعرفات لم تشمل روسيا وكوريا الشمالية على اعتبار أنهما لم تعودا شريكين تجاريين مهمين، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.

كما لا تظهر المكسيك ولا كندا على القائمة الجديدة، فباعتبارها من موقعي اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فإنهما تخضعان لنظام مختلف.

لكنّ البلدين، مثل بقية العالم، سيتأثران بالضريبة الإضافية البالغة 25 % على السيارات المصنعة في الخارج والتي دخلت حيز التنفيذ صباح الخميس.

وقد أودت هذه الرسوم الإضافية بأول ضحاياها الخميس مع إعلان شركة ستيلانتيس عن إغلاق مصنع كرايسلر التابع لها في وندسور في كندا لمدة أسبوعين.

وانتقد قطاع صناعة السيارات الألمانية الرسوم الجمركية الجديدة، مؤكدا أن “الجميع خاسرون” من جرائها.

ولم تتأثر المملكة المتحدة إلا نسبيا بعد فرض رسوم عليها بنسبة 10 %، فيما تتفاوض مع واشنطن على اتفاقية تجارية ثنائية، لكن هذه العقوبات الأميركية سيكون لها “تأثير” على الاقتصاد البريطاني، بحسب ما أكد رئيس الوزراء كير ستارمر الخميس.

ويقدم ترامب الرسوم الجمركية باعتبارها عصا سحرية قادرة على إعطاء دفعة للصناعات الأميركية، وإعادة التوازن إلى الميزان التجاري، والقضاء على العجز في الميزانية.

بور-اوا/بم-الح-ح س/بم