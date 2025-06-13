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شركات طيران خليجية تلغي رحلاتها بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

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أعلنت شركات طيران في الخليج الجمعة إلغاء رحلاتها إلى وجهات شملت العراق والأردن ولبنان وإيران، في ظل إغلاق بعض الدول مجالها الجوي عقب الضربات الإسرائيلية على إيران التي شملت مواقع نووية وعسكرية.

وأعلنت شركة طيران الإمارات، أكبر ناقل جوي في منطقة الشرق الأوسط، إلغاء رحلاتها الجوية إلى العراق والأردن ولبنان وإيران.

ونشرت الشركة، التي تتخذ من دبي مقرا لها، على موقعها الالكتروني قائمة بالرحلات التي ستلغى الجمعة، إضافة إلى رحلة واحدة إلى طهران السبت.

كما حذّرت المطارات في الإمارات الجمعة من تأثر حركة السفر فيها.

وأعلنت شركة مطارات دبي “إلغاء أو تأخير بعض الرحلات في مطاري دبي الدولي ودبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي”، نظرا لإغلاق المجال الجوي فوق إيران والعراق وسوريا.

ومن جهته، توقّع مطار العاصمة الإماراتية أبو ظبي حدوث اضطرابات في الرحلات الجوية.

وكذلك، لفتت الخطوط الجوية القطرية، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، إلى تعليق رحلاتها إلى إيران والعراق بشكل مؤقت.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت في بيان على منصة إكس “تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي”.

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلنت الأردن والعراق إغلاق مجالهما الجوي وإيقاف الرحلات الجوية. وأكد الأردن أنه لن يسمح باستخدام مجاله الجوي في أي صراع.

شنّت إسرائيل الجمعة سلسلة ضربات قالت إنها قصفت نحو 100 هدف في إيران، شملت مواقع نووية وعسكرية وأسفرت عن مقتل علماء نوويين وقادة عسكريين بارزين.

م ل/ص ك

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