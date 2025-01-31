شركات ناشئة إسرائيلية تخطط للتوسع عالميا بعد دورها الرئيسي خلال الحرب

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من إميلي روز

تل أبيب (رويترز) – كانت الطائرة المسيرة التي تعقبت قائد حماس يحيى السنوار وصورته في لحظاته الأخيرة في لقطات جرى تداولها على نطاق واسع حول العالم في أكتوبر تشرين الأول الماضي من صنع شركة (إكستند) الإسرائيلية، وفقا لتقارير إعلامية، وهي واحدة من شركات عديدة مماثلة زادت أعمالها بسبب احتياجات إسرائيل خلال الحرب.

ورفض أفيف شابيرا المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لإكستند التعليق على التقارير غير الموثقة، لكنه قال لرويترز إن شركته تقدم طائرات مسيرة للاستخدام الداخلي للجيش الإسرائيلي الذي نظر إلى ما هو أبعد من شركات التصنيع الكبرى لضمان استخدام أحدث التقنيات في هجومه على غزة.

وتقوم مسيرات إكستند بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ ضربات عالية الدقة، ويمكن تشغيلها من مسافة تسعة آلاف كيلومتر وبحد أدنى من التدخل البشري.

وقال شابيرا في مقابلة “إننا في الواقع نتعلم من جديد كيفية القتال باستخدام الروبوتات”.

وأحجم الجيش ووزارة الدفاع في إسرائيل عن التعليق على المعدات المستخدمة لاستهداف السنوار.

وفي أوكرانيا أيضا انتشرت الشركات الناشئة التي تصنع المسيرات وغيرها من التقنيات والمعدات العسكرية، وساعدت البلاد في صد القوات الروسية الأكبر حجما.

وتوفر إسرائيل بالفعل بيئة مزدهرة للشركات الناشئة، مما يعني أن شركاتها قد تكون مهيأة تماما للاستفادة من طفرة زمن الحرب، كما أن بعضها تلقى بالفعل طلبيات من الخارج ويهدف إلى أن يكون من يسيطر على ساحات المعارك في المستقبل.

وقال شابيرا إنه في أقل من عام ونصف العام من الحرب، وقعت شركته عقدا كبيرا مع وزارة الدفاع الإسرائيلية وجمعت 40 مليون دولار في جولتها التمويلية الثانية في أغسطس آب ووقعت عقدا بقيمة 8.8 مليون دولار مع الحكومة الأمريكية.

وقال الكولونيل نير وينجولد رئيس وحدة التخطيط والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في مديرية البحث والتطوير الدفاعي بوزارة الدفاع لرويترز إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعمل منذ بداية الحرب مع شركات ناشئة “لتحسين ونشر قدرات جديدة لتستخدمها قواتنا في الميدان”.

وتوفر الوزارة “مسارا أخضر” لشركات ناشئة بعينها يتم بموجبه تسريع إجراءات الترخيص، وقالت إنها طلبت من 101 شركة ناشئة وصغيرة طلبيات لدعم المجهود الحربي بقيمة إجمالية 782 مليون شيقل (219 مليون دولار) بين السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وحتى نهاية عام 2024.