The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

شركة الشحن البحري الصينية كوسكو تُعلن استئناف الحجوزات إلى بعض دول الخليج

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة “كوسكو” الأربعاء أنها ستستأنف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى بعض دول الخليج والعراق، بعد ثلاثة أسابيع على تعليقها معظم الحجوزات إلى المنطقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة والتي تتخذ من شنغهاي مقرا من بين عدة مجموعات شحن كبيرة علّقت عملياتها في مضيق هرمز الذي تمر عبره خُمس صادرات العالم من النفط والغاز.

وشددت طهران مرّات عدة على أنها لا تستهدف الدول الصديقة، إلا أن عمليات عبور السفن في مضيق هرمز توقفت بالكامل تقريبا.

وأشارت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن السفن ” غير المعادية” عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وجاء في بيان “كوسكو” أنها “استأنفت الحجوزات الجديدة لحاويات الشحن” إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق “بأثر فوري”. 

ولم تأت الشركة على ذكر الشحنات المتجّهة من الخليج.

وأضافت أن “ترتيبات الحجوزات الجديدة وعمليات النقل الفعلية عرضة للتغيير نظرا لتقلب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط”.

وأعلنت “كوسكو” التي تشغّل أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم في الرابع من آذار/مارس أنها ستعلّق الحجوزات الجديدة لخدماتها عبر مضيق هرمز بسبب “النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط والقيود الناجمة عنها على حركة الملاحة البحرية”.

لل-ميا-سام/لين/جك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

