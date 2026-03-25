شركة الشحن البحري الصينية كوسكو تُعلن استئناف الحجوزات إلى بعض دول الخليج

أعلنت شركة الشحن البحري الصينية العملاقة “كوسكو” الأربعاء أنها ستستأنف قبول الحجوزات الجديدة للشحنات المتجهة إلى بعض دول الخليج والعراق، بعد ثلاثة أسابيع على تعليقها معظم الحجوزات إلى المنطقة على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.

وكانت الشركة المملوكة للدولة والتي تتخذ من شنغهاي مقرا من بين عدة مجموعات شحن كبيرة علّقت عملياتها في مضيق هرمز الذي تمر عبره خُمس صادرات العالم من النفط والغاز.

وشددت طهران مرّات عدة على أنها لا تستهدف الدول الصديقة، إلا أن عمليات عبور السفن في مضيق هرمز توقفت بالكامل تقريبا.

وأشارت المنظمة البحرية الدولية الثلاثاء إلى أن إيران أرسلت لها بيانا مؤرخا الأحد جاء فيه أنه يمكن السفن ” غير المعادية” عبور مضيق هرمز إذا استوفت شروط السلامة والأمن بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وجاء في بيان “كوسكو” أنها “استأنفت الحجوزات الجديدة لحاويات الشحن” إلى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت والعراق “بأثر فوري”.

ولم تأت الشركة على ذكر الشحنات المتجّهة من الخليج.

وأضافت أن “ترتيبات الحجوزات الجديدة وعمليات النقل الفعلية عرضة للتغيير نظرا لتقلب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط”.

وأعلنت “كوسكو” التي تشغّل أحد أكبر أساطيل ناقلات النفط في العالم في الرابع من آذار/مارس أنها ستعلّق الحجوزات الجديدة لخدماتها عبر مضيق هرمز بسبب “النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط والقيود الناجمة عنها على حركة الملاحة البحرية”.

