شركة سعودية تستثمر 5 مليارات دولار في مركز لبيانات الذكاء الاصطناعي في مدينة نيوم

afp_tickers

2دقائق

ستستثمر شركة سعودية خمسة مليارات دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مدينة نيوم المستقبلية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

ويلحظ الاتفاق بين مدينة نيوم المستقبلية التي تبنيها المملكة في شمال غرب البلاد بمليارات الدولارات وشركة داتا فولت DataVolt “استثمارا بقيمة 5 مليارات دولار لإنشاء أول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مستدام بالكامل بسعة 1,5 جيغاواط”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وذكرت الوكالة أنّه سيتم تأسيس “مراكز البيانات في أوكساغون OXAGON” وهي مدينة صناعية تسعى السعودية لتكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

ويهدف الاتفاق إلى أن يكون المشروع “وجهة عالمية في مجال الحوسبة المتقدمة ودعم الابتكار”.

تسعى المملكة، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، لتصبح مركزا أساسيا للذكاء الاصطناعي حول العالم خارج الولايات المتحدة.

جاء الإعلان على هامش مؤتمر “ليب 25” للتكنولوجيا المنعقد في الرياض بين 10 و13 شباط/فبراير.

ويشتهر مشروع نيوم الضخم الذي يقوده ولي العهد والحاكم الفعلي للسعودية الأمير محمد بن سلمان، بمحوره الرئيسي “ذي لاين” (The Line) وهو مبنى ذو واجهتين من المرايا من المقرر أن يمتد على مسافة 170 كيلومترا عبر الصحراء من خليج العقبة.

وعند الكشف عن “ذي لاين” في العام 2022، أعلن محمد بن سلمان أنه سيستضيف أكثر من مليون نسمة في العام 2030، وتسعة ملايين نسمة في العام 2045.

غير أنّ مطوّري المشروع عدّلوا طموحاتهم إلى 300 ألف نسمة و2,4 كيلومتر من المشروع سيتم الانتهاء من بنائها بحلول نهاية العقد، وفق وكالة بلومبرغ.

هت/ع ش/ص ك