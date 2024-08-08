شركتا إير فرانس وترانسافيا تمددان تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأحد ضمنا

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أكدت شركتا إير فرانس وترانسافيا الخميس لوكالة فرانس برس تمديد تعليق رحلاتهما الجوية إلى بيروت حتى الأحد 11 آب/أغسطس ضمنا بسبب الوضع الجيوسياسي في لبنان.

وجاء في بيان نشرته “إير فرانس” مساء الأربعاء على موقعها الإلكتروني إن استئناف العمليات التي توقفت في 29 تموز/يوليو بسبب “الوضع الأمني في الشرق الأوسط”، سيكون “موضع تقييم جديد للوضع” محليا.

وأوضحت “إير فرانس” لوكالة فرانس برس أن التعليق يشمل “الرحلات بالاتجاهين” بين مطار شارل ديغول الباريسي وبيروت.

وجاء في البيان أن “إير فرانس تذكر بأن أمن زبائنها وطواقمها هو أولويتها المطلقة” مؤكدة أن الشركة تتخذ “إجراءات تجارية” في هذا الإطار.

وعلقت شركات طيران أخرى عدة رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية على خلفية الخشية من تصعيد عسكري بين إسرائيل وحزب الله.

في المقابل، أبقت إير فرانس “على عملياتها بشكل طبيعي” بين فرنسا وتل أبيب على ما أوضحت الشركة في حين أن مجموعات طيران أخرى مثل الألمانية لوفتهانزا والألمانية و”إيتا” الإيطالية” أعلنت الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى تل أبيب مدة أيام عدة.

اج/غ ر/نور