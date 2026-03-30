شظايا صاروخ تصيب موقعا تابعا لشركة مصافي النفط في إسرائيل

القدس 30 مارس آذار (رويترز) – قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية اليوم الاثنين إن شظايا صاروخ تم اعتراضه سقطت على منشأة صناعية وخزان وقود في موقع تابع لشركة مصافي النفط في حيفا بشمال إسرائيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الصاروخ أطلق من إيران أو من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في لبنان، لأن الجانبين أطلقا صواريخ في نفس التوقيت.

وقالت هيئة الإطفاء إنها رصدت إصابة مباشرة لخزان بنزين في محيط الموقع مما تسبب في تصاعد دخان كثيف من سطح منشأة قريبة.

وصرح مسؤول في هيئة الإطفاء بأن الفرق تمكنت من “احتواء الواقعة بالكامل. لا توجد إصابات، ولا مخاطر من المواد الخطرة، ولا خطر على العامة”.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الواقعة لم تلحق أي ضرر بمنشآت إنتاج، وإن إمدادات الوقود لن تتأثر.

وتعرضت شركة مصافي النفط، المعروفة أيضا باسم بازان، التي تقع قرب القاعدة الرئيسية للبحرية الإسرائيلية، لأضرار من هجوم صاروخي إيراني في 20 مارس آذار.

وخلال تبادل سابق للضربات الجوية في يونيو حزيران، تم إغلاق منشآت مصفاة بازان بعد تعرض محطة كهرباء مستخدمة لإنتاج البخار والكهرباء لأضرار جسيمة جراء هجوم إيراني.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)