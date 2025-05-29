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شل تستحوذ على حصة توتال إنرجيز في حقل نفطي في نيجيريا

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أعلنت شركة توتال إنرجيز الفرنسية الخميس، أنّها ستبيع حصّتها في حقل نفطي بحري كبير في نيجيريا لشركة شل البريطانية العملاقة مقابل 510 ملايين دولار.

وقالت الشركتان في بيانين منفصلين إنّ توتال إنرجيز تتنازل عن حصتها البالغة 12,5 في المئة من حقل بونغا، ما يرفع حصّة شل إلى 67,5 في المئة.

وبذلك، تنسحب الشركة الفرنسية من اتفاق تقاسم الإنتاج الذي وقعته الدولة النيجيرية في العام 2021 مع توتال إنرجيز وشل وشركة إكسون موبيل الأميركية الكبرى وشركة إيني الإيطالية بعد مفاوضات صعبة استمرّت عامين.

ويقع حقل بونغا ضمن بلوك OML 118، على بعد 120 كيلومترا جنوب دلتا النيجر. ويقدر أن تبلغ طاقته الإنتاجية 250 ألف برميل يوميا.

وقال رئيس قطاع الاستخراج في شركة شل بيتر كوستيلو “تحمل عملية الاستحواذ هذه استثمارا مهما آخر في المياه العميقة في نيجيريا، ممّا يساهم في إنتاج ونمو محفظة الاستخراج الخاصة بنا”.

من جانبه، قال نيكولاس تيراز رئيس قسم الاستكشاف والإنتاج في توتال إنرجيز إنّ الشركة الفرنسية “تركّز على أصول الغاز والنفط التي تديرها” في نيجيريا.

بل/ناش/ب ق  

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