شهود: قطر تخلي مناطق من الدوحة تضم مقرات حكومية وفروع جامعات أمريكية

13 مارس آذار (رويترز) – قال شهود إن السلطات القطرية أخلت أجزاء من منطقة مشيرب في الدوحة، تضم مقرات حكومية ومقرا لشركة جوجل في وقت مبكر من صباح السبت

وأضافوا أن السلطات أخلت أيضا أجزاء من مدينة الدوحة التعليمية التي تضم فروعا لست جامعات أمريكية.

وقالت وزارة الداخلية القطرية في بيان “تنوه وزارة الداخلية بأن الجهات المختصة تقوم بإخلاء عدد من المناطق المحددة كإجراء احترازي مؤقت، في إطار الحرص على السلامة العامة لحين زوال الخطر”، دون ذكر تفاصيل بخصوص المناطق المعنية.

جاء ذلك قبل ساعة من إعلان السلطات التصدي لهجوم صاروخي في قطر.

(تغطية صحفية أندرو مايلز – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)