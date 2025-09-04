شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي أثناء زيارته بكين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية الخميس أن الرئيس شي جينبينغ سيجري محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصل هذا الأسبوع الى بكين في زيارة خارجية نادرة.

وحضر كيم جونغ أون الى جانب شي جينبينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة الى نحو عشرين من القادة الآخرين، العرض العسكري الضخم الذي أقامته الصين الأربعاء في الذكرى الثمانين لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وزيارة كيم الى الصين هي الثانية المعلنة له الى الخارج خلال ستة أعوام، والأولى الى الصين منذ 2019.

وقال المتحدث باسم الوزارة غو جياكون إن الزعيمين “سيجريان مباحثات وسيتبادلان بعمق وجهات النظر بشأن العلاقات” الثنائية، إضافة الى “القضايا ذات الاهتمام المشترك”، من دون أن يحدد مكان ذلك وزمانه.

وأشار المتحدث الى أن بكين مستعدة للعمل مع بيونغ يانغ على “تعزيز التواصل الاستراتيجي… وتعميق تبادل الخبرة في مجال الحوكمة”.

وكان العرض العسكري المناسبة الأولى التي يظهر فيها كيم وبوتين وشي معا.

وعقد الرئيس الروسي والزعيم الكوري الشمالي لقاء ثنائيا في بكين، شكر خلاله بوتين كيم على دعم جيشه في إخراج قوات كييف من منطقة كورسك.

وأشاد بوتين أثناء اجتماعه مع كيم في بكين بـ”الثقة والصداقة” بين البلدين، وأشار إلى أن إرسال الجنود كان فكرة الزعيم الكوري الشمالي.

وباتت بيونغ يانغ من بين أبرز حلفاء موسكو منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ثلاث سنوات ونصف سنة، إذ أرسلت آلاف الجنود وحاويات مليئة بالأسلحة لمساعدة الكرملين على دفع القوات الأوكرانية للانسحاب من غرب روسيا بعد عملية عسكرية مباغتة نفذتها كييف في المنطقة العام الماضي.

والصين هي أحد أقرب حلفاء كوريا الشمالية منذ الحرب في شبه الجزيرة الكورية (1950-1953).

