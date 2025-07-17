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صحفي تركي يواجه السجن 5 سنوات بسبب تعليقات عن أردوغان

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أنقرة (رويترز) – ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) يوم الخميس أن ممثلي الادعاء أعدوا لائحة اتهام تسعى إلى إصدار حكم بالسجن لخمس سنوات على الأقل بحق الصحفي المستقل فاتح ألطايلي بسبب تعليقاته على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

واحتجز ألطايلي، الذي لديه أكثر من 1.5 مليون مشترك على قناته بموقع يوتيوب، على ذمة المحاكمة الشهر الماضي بسبب تعليقاته في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حول استطلاع للرأي أظهر أن معظم الأتراك يعارضون حكم أردوغان مدى الحياة.

ونفى ألطايلي التهمة الموجهة إليه في إفادة للمحكمة قبل اعتقاله، وقال إن تعليقاته أُخرجت من سياقها وإنها جاءت في إطار نقاشات حول التاريخ.

وقال ألطايلي في مقطع الفيديو، في إشارة إلى التاريخ العثماني، إن الأتراك “قتلوا” أو “أغرقوا” حكاما لم يرغبوا في بقائهم في السلطة.

وأثارت تعليقاته انتقادات لاذعة من أوكتاي سارال مستشار أردوغان.

وذكرت تي.آر.تي أن لائحة الاتهام الموجهة لألطايلي تتضمن “تهديد الرئيس”، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات كحد أدنى عند الإدانة.

ويأتي احتجاز ألطايلي وسط حملة أوسع نطاقا على شخصيات من المعارضة التركية في الأشهر الماضية شملت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيسي لأردوغان في مارس آذار الماضي.

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