صحيفة: الإدارة الأمريكية وافقت على أسلحة بنحو 7 مليارات دولار إضافية للإمارات
20 مارس آذار (رويترز) – أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب وافقت على أسلحة بنحو سبعة مليارات دولار للإمارات، وهي أسلحة ليست وزارة الخارجية ملزمة بالإعلان عنها للجمهور بموجب القواعد المنظمة لصادرات الأسلحة الأمريكية.
وأضافت الصحيفة أن هذا يضاف إلى مبيعات أسلحة لثلاث دول في الشرق الأوسط بقيمة تتجاوز 16.5 مليار دولار، والتي جرى الإعلان عنها في وقت سابق من يوم الخميس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الصفقات غير المعلنة تشمل بيع صواريخ باتريوت باك-3 بقيمة 5.6 مليار دولار تقريبا، وطائرات هليكوبتر سي.إتش-47 شينوك بقيمة 1.32 مليار دولار تقريبا للإمارات، مشيرة إلى أن هذه المبيعات لم تُعلن رسميا لأنها تعد توسيعا لصفقات أسلحة سبق الاتفاق عليها.
