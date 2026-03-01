The Swiss voice in the world since 1935
صحيفة نقلا عن ترامب: الصراع مع إيران ربما يستمر 4 أسابيع

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أول مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة ديلي ميل اليوم الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن الصراع مع إيران ربما يستمر خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ترامب قوله “كانت (الخطط تشير) دائما (إلى أنها) عملية ستستغرق أربعة أسابيع. توقعنا أن تستغرق أربعة أسابيع أو نحو ذلك… لذا، على الرغم من قوتها، لأنها دولة كبيرة، ستستغرق أربعة أسابيع، أو أقل”.

وقال ترامب للصحيفة إنه لا يزال منفتحا على إجراء مزيد من المحادثات مع الإيرانيين، لكنه لم يذكر ما إذا كان ذلك سيحدث “قريبا”.

وأضاف “لا أعرف… يريدون التحدث، لكنني قلت إنهم كان ينبغي لهم التحدث الأسبوع الماضي، لا هذا الأسبوع”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

