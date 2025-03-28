صندوق النقد الدولي يؤكد طلب الأرجنتين قرضا جديدا بقيمة 20 مليار دولار

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أكد صندوق النقد الدولي الجمعة أنه يجري محادثات مع الأرجنتين بشأن قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار بهدف دعم برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان أرسل لوكالة فرانس برس “التقدم المحرز حول البرنامج الجديد متواصل على جميع المستويات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه مساعدة الأرجنتين في تعزيز برنامجها الاقتصادي الناجح”، مضيفا أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وكانت حكومة الرئيس خافيير ميلي قد أعلنت الخميس أن الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي، تسعى للحصول على قرض جديد بقيمة 20 مليار دولار إضافة إلى الـ44 مليار دولار المستحقة عليها للصندوق.

وكان القرض السابق الذي وُقع عام 2018 الأكبر على الإطلاق الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للأرجنتين المتعثرة ماليا.

بالاجمال، أنقذ صندوق النقد الدولي ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية 22 مرة.

ولم يوافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد على البرنامج الجديد.

وصرح وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو بأن القرض سيستخدم لإعادة تمويل البنك المركزي.

وأضاف أن الأرجنتين تتفاوض أيضا للحصول على قروض من البنك الدولي وبنك التنمية للبلدان الأميركية.

وقال ميلي الخميس إن هذا القرض سيرفع احتياطي البنك المركزي إلى 50 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ26,23 مليار دولار حاليا.

وأدى احتمال الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إلى تراجع حاد في قيمة البيزو، مدفوعا بمخاوف من أن تنطوي الصفقة الجديدة على خفض محتمل لقيمة العملة، وهو ما استبعده ميلي.

بور-كب/سام/ح س