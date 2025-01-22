صندوق ميريديام الفرنسي يستثمر مليار يورو بمصر لإنتاج طاقة الرياح

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أعلن صندوق البنية التحتية الفرنسي ميريديام، أحد المساهمين الرئيسيين في قناة السويس، الأربعاء أنه سيستثمر أكثر من مليار يورو في مشروع لطاقة الرياح في مصر يقول إنه سيكون “الأكبر في إفريقيا”.

وذكر الصندوق أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء موزعة على موقعين اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025 في منطقة صحراوية على طول خليج السويس بقدرة إجمالية تبلغ 1100 ميغاوات.

وهذا جزء من مخطط مصر في زيادة الطاقة الإنتاجية للكهرباء المتجددة إلى 42% في تنوع الإنتاج بحلول عام 2030.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد في كانون الأول/ديسمبر أن النسبة كانت 11,5% في 2023.

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة عام 2027 ويستمر استغلالها مدة 25 عاما.

افتتحت مصر محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات في أسوان بجنوب البلاد نهاية كانون الأول/ديسمبر في إطار جهودها لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وتقليل النقص في الكهرباء.

أصبحت وتيرة النقص تتكرر خلال الفترات التي تسجل درجات حرارة مرتفعة، والصيف الماضي انقطعت التغذية الكهربائية في مصر يوميا بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف.

كما وقعت شركة إنجي الفرنسية للطاقة مطلع كانون الثاني/يناير عقدا في مصر لتوسيع مشروع لتوليد الطاقة بالرياح على سواحل خليج السويس، مما سيزيد القدرة الإجمالية من 500 ميغاوات إلى 650 ميغاوات.

ومع التخطيط لبدء التشغيل في الربع الثالث من عام 2025، اعلنت مجموعة إنجي أن هذا المشروع سيكون “الأكبر” في افريقيا.

ويمثل هذا العقد لشركة إنجي استثمارا بقيمة 130 مليون دولار يضاف إلى المرحلة الأولى البالغة 600 مليون دولار، حسبما أعلن فرنسوا كزافييه بول المدير العام لمصادر الطاقة المتجددة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في إنجي.

سجلت أسهم المجموعات العاملة في قطاع طاقة الرياح الثلاثاء تراجعا كبيرا في سوق الأسهم بعد أن وقع دونالد ترامب على مرسوم يعرقل مشاريع طاقة الرياح. وقلل البعض من تأثير هذا القرار في ضوء الطلب الكبير على الكهرباء في الولايات المتحدة.

ماكس/ليل/ص ك