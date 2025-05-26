ضربات إسرائيلية على قطاع غزة تودي بحياة أكثر من خمسين شخصا

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قُتل 52 شخصا على الأقل الإثنين في القصف الإسرائيلي على غزة، وفق الدفاع المدني الفلسطيني، من بينهم 33 في مدرسة تؤوي نازحين قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف فيها “إرهابيين كبارا”.

ورغم الضغوط الدولية المتزايدة، تواصل الدولة العبرية تكثيف هجومها على القطاع الفلسطيني المدمّر الرازح تحت وطأة أزمة إنسانية.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل لوكالة فرانس برس “ارتفع عدد شهداء مجزرة مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج بمدينة غزة إلى 33 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين غالبيتهم من الأطفال وبينهم عدد من النساء” بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم”، واصفا ما حدث ب”مجزرة مروعة”.

وأظهرت لقطات لكاميرا وكالة فرانس برس نازحين مقيمين في المدرسة التي انتشرت الخيام في باحتها يتفقّدون الأضرار صباحا.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي الإثنين إن الغارة على المدرسة استهدفت قادة في حركة حماس والجهاد الإسلامي ينشطون في مركز قيادة يقع في محيط المبنى.

وجاء في بيان صادر عنه أن الضربة استهدفت “إرهابيين كبارا ينشطون في مركز قيادة لحماس والجهاد الإسلامي يقع في منطقة كانت في السابق مدرسة (…) في محيط مدينة غزة”.

وغالبا ما تتّهم إسرائيل حماس باستغلال المدارس أو المستشفيات لأنشطتها، ما تنفيه الحركة الإسلامية من جهتها. وقد قصف الجيش الإسرائيلي هذه المرافق مرّات عدّة.

وفي فترة لاحقة من اليوم، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني عن مقتل 19 فلسطينيا من عائلة عبد ربه إثر غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي فجر الإثنين على منزل في بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد ثلاثة مقذوفات أطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه الدولة العبرية واعتراض أحدها.

وقال الجيش في بيان “رصدت ثلاثة مقذوفات أطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه التجمعات السكانية القريبة من القطاع، سقط مقذوفان داخل قطاع غزة واعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفا إضافيا قبل أن يعبر إلى داخل إسرائيل”.

– “حرب لم يعد لديها هدف” –

وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت إسرائيل هجومها في منتصف آذار/مارس على قطاع غزة، وكثفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو قائلة إن الهدف من ذلك هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.

ومنذ بدء الحرب، بلغ عدد القتلى الفلسطينيين في غزة 53939، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، كما أصيب 122797. وقتل 3785 فلسطينيا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها الأحد وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

ويترافق الهجوم الإسرائيلي مع حصار على غزة أدى إلى تفاقم نقص الغذاء والمياه والوقود والأدوية في القطاع الفلسطيني الصغير، ما أثار مخاوف من حدوث مجاعة. وتقول منظمات إغاثة إن كمية الإمدادات التي سمحت إسرائيل بدخولها في الأيام الأخيرة أقل بكثير من الحاجات.

وتتسبب هذه الكارثة الإنسانية في إثارة سخط دولي متزايد، بما في ذلك بين حلفاء تقليديين لإسرائيل.

وصوّت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الدولة العبرية.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لإذاعة فرانس انفو قبل اجتماع في مدريد الأحد شاركت فيه دول أوروبية وعربية لحضّ إسرائيل على وقف هجومها، إنه بغية “وقف هذه الحرب التي لم يعد لها أي هدف (…) يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية غزة بكميات كبيرة ومن دون عوائق وبشكل محايد حتى لا تكون إسرائيل هي من يقرر من يستطيع أن يأكل ومن لا يستطيع”.

وأضاف “يتعين علينا أن نفكر في فرض عقوبات، علينا أن نفعل كل شيء، وأن نأخذ كل شيء في الاعتبار لوقف هذه الحرب”.

ولفت إلى أن إسبانيا ستحض شركاءها على فرض حظر على توريد الأسلحة لإسرائيل.

– “في أسرع وقت ممكن” –

من جهته، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن أمله في “وقف هذا الوضع برمته في أسرع وقت ممكن”.

وفي السياق، أعلن مدير “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة والتي كانت تستعد لإدخال مساعدات إلى قطاع غزة استقالته من منصبه بشكل مفاجئ وبمفعول فوري الأحد، ما عزز الشكوك بشأن هذا الجهد الاغاثي.

وفي بيان صادر عن “مؤسسة غزة الإنسانية”، أوضح مديرها التنفيذي جيك وود أنه شعر بأنه مضطر لترك منصبه بعدما تيقن بأن المنظمة لا تستطيع انجاز مهمتها في إطار التزامها “بالمبادئ الإنسانية”.

وتعهدت المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقرا لها منذ شباط/فبراير توزيع نحو 300 مليون وجبة طعام خلال أول 90 يوما من عملها.

في بيان صدر الاثنين، أعرب مجلس إدارة “مؤسسة غزة الإنسانية” عن أسفه لاستقالة رئيسه وأكد أن عملية توزيع المساعدات ستبدأ.

وأوضح “شاحناتنا مُحمّلة وجاهزة للانطلاق. اعتبارا من الاثنين 26 أيار/مايو، ستبدأ المؤسسة تسليم المساعدات لغزة، لتصل إلى أكثر من مليون فلسطيني بحلول نهاية الأسبوع”.

لكن لم تصدر بعد أيّ تأكيدات بشأن قدرة المؤسسة على إطلاق عملياتها الإثنين أو تفاصيل حول طريقة تنظيم توزيع المساعدة في قطاع دمّرته الحرب.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية أكدت أنها لن تشارك في توزيع المساعدات التي تقدمها هذه المؤسسة المتهمة بالعمل مع إسرائيل.

بور-روك-دمس/الح-م ن/الح